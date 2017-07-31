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31. 07. 2017

Брестчанина приговорили к году исправительных работ за неявку на сборы

47-летнего жителя Бреста приговорили к году исправительных работ за уклонение от внеплановых армейских сборов, которые проводились в феврале этого года. Осужденный обжаловал приговор суда Ленинского района Бреста, но после рассмотрения жалобы в областном суде он вступил в силу без изменений.

47-летний брестчанин отказался получать повестку, которая пришла на предприятие, где он работал. В этот же день он посетил военкомат и сообщил, что не сможет присутствовать на сборах по семейным обстоятельствам. Его предупредили об ответственности и рекомендовали посетить сборный пункт и написать заявление. Однако мужчина отказался брать повестку, и на следующий день в военкомат не явился.
 
Как уже сообщал Телеграф, 14 июня суд Ленинского района Бреста признал мужчину виновным в уклонении от явки на сборы и назначил 1 год исправительных работ, во время которых у него будут удерживать 15% заработка. Осужденный обжаловал приговор, но после рассмотрения жалобы в областном суде он вступил в силу без изменений.
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