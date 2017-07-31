Белгидромет о погоде на этой неделе: жара до +36°С, ненастная пятница

Погода на этой неделе в Беларуси будет жаркой, а в пятницу синоптики ожидают сильные дожди с грозами, градом и порывистым ветром. Погодные условия будут определять очень теплые воздушные массы, пришедшие к нам с южной части Европы, сообщил сегодня главный синоптик Беларуси Дмитрий Рябов.

На 1 и 2 августа сотрудники Белгидромета объявили оранжевый уровень опасности в связи с жаркой погодой. Температура воздуха ночью 1 августа составит 15-21°С, а днем максимальная температура воздуха достигнет 24-29°С, по югу до 34°С. Ночью местами пройдут дожди, днем осадков не предвидится.

В среду, 2 августа, ночью в северных районах, днем местами по юго-западу Беларуси ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью будет 16-23°С, днем воздух прогреется до 27-34°С, местами по югу – до 36°С.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в отдельных районах и 3 августа. Ночью будет 14-20°С, днем – от 22°С до 29-31°С. Также синоптики предупреждают, что в пятницу будет самый ненастный день на текущей неделе. Утром и днем 4 августа в большинстве районов будут идти дожди, прогремят грозы, местами возможны ливни, град, шквалистый ветер. Температура воздуха ночью составит 15-22°С, днем – 22-29°С, по юго-востоку до 34°С.

В выходные в отдельных районах Беларуси пройдут короткие дожди с грозами. Температура воздуха днем 5 августа будет 22-31°С, в воскресенье – 24-29°С, в южной части страны до 33°С.