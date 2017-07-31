Пьяный гомельчанин на грузовике задавил сына и травмировал жену

В Гомеле 29-летний мужчина в пьяном состоянии сбил на грузовике жену и сына. Четырехлетний мальчик погиб на месте, женщина получила серьезные травмы. 31 июля в Следственном комитете Беларуси сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за убийство заведомо малолетнего и покушение на убийство двух или более лиц.

Инцидент произошел во второй половине дня 30 августа на улице Герцена. Пьяный гомельчанин поссорился с 35-летней женой, сел за руль рабочего грузовика Iveco и задним ходом стал таранить ворота. При этом он угрожал разрушить дом. Мужчина знал, что в этот момент во дворе дома находились его жена и четырехлетний сын, но это его не остановило.

Пьяный глава семейства сбил ворота и продолжил движение. В итоге ребенок был смертельно травмирован автомобилем и рухнувшей металлической балкой. Женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована. Ее состояние оценивается медиками как тяжелое.

Сотрудники милиции задержали виновника трагедии. В отношении него возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

На фото: подозреваемый в совершении преступления