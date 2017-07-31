Лента RSS
Подписаться на ленту
31 июля 2017, понедельник, 14:15
+29°C
Завтра +28°C
+29°C
Завтра +28°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,27
31. 07. 2017

Пьяный гомельчанин на грузовике задавил сына и травмировал жену

Источник фото: Следственный комитет

В Гомеле 29-летний мужчина в пьяном состоянии сбил на грузовике жену и сына. Четырехлетний мальчик погиб на месте, женщина получила серьезные травмы. 31 июля в Следственном комитете Беларуси сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за убийство заведомо малолетнего и покушение на убийство двух или более лиц.

Инцидент произошел во второй половине дня 30 августа на улице Герцена. Пьяный гомельчанин поссорился с 35-летней женой, сел за руль рабочего грузовика Iveco и задним ходом стал таранить ворота. При этом он угрожал разрушить дом. Мужчина знал, что в этот момент во дворе дома находились его жена и четырехлетний сын, но это его не остановило.
 
Пьяный глава семейства сбил ворота и продолжил движение. В итоге ребенок был смертельно травмирован автомобилем и рухнувшей металлической балкой. Женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована. Ее состояние оценивается медиками как тяжелое.
 
 
Сотрудники милиции задержали виновника трагедии. В отношении него возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. 

На фото: подозреваемый в совершении преступления
Это Интересно
Аварии, ДТП
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Петербург. Второй день стоит жара. В открытое окно высовывается мужик и кричит:
- Е... твою мать, у кого, бл..., так воняет?!!!!
Из соседнего окна:
- Это у нас, мы готовим фондю...
Мужик:
- Пардон! Бон аппетит!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.