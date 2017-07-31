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31. 07. 2017

Кобяков рассказал, когда белорусы будут получать по $500

Андрей Кобяков Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

30 июля глава правительства Андрей Кобяков рассказал, когда средняя зарплата в Беларуси поднимется по 500 долларов. По словам премьер-министра, экономика Беларусь только начала выходить на траекторию роста, поэтому белоруса не стоит ожидать резкого роста средней зарплаты.

Андрей Кобяков отметил, что реальные доходы населения пока также не вышли на положительный тренд, но идет тенденция выравнивания. «Думаю, в ближайшие месяц-два зацепимся за 100%. Тем более уже есть рост реальной зарплаты на 2%», - добавил он.
 
Премьер-министр сообщил, что на многих предприятий люди уже получают среднюю зарплату в 500 долларов. В остальных случаях средние зарплаты по 500 долларов будут лишь после повышения производительности труда. «Назначенной зарплата быть не может», - подчеркнул он.
 
Ранее Телеграф сообщал, что по данным Белстата, в июне средняя зарплата белорусов превысила 420 долларов.
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