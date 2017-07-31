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31. 07. 2017

Торги на БВФБ 31 июля: курсы евро и доллара выросли

По итогам первых на этой неделе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курсы доллара и евро устремились вверх, а российский рубль немного ослабел.

Так, сегодня курс доллара США поднялся на 0,24% и достиг 1,9442 рубля.
 
Стоимость евро увеличилась на 0,51%, составив 2,2816 белорусского рубля за 1 евро.
 
Российский рубль подешевел на 0,73%. Сейчас за 100 российских рублей дают 3,2371 белорусского.
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Петербург. Второй день стоит жара. В открытое окно высовывается мужик и кричит:
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