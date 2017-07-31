Торги на БВФБ 31 июля: курсы евро и доллара выросли

Петербург. Второй день стоит жара. В открытое окно высовывается мужик и кричит:

- Е... твою мать, у кого, бл..., так воняет?!!!!

Из соседнего окна:

- Это у нас, мы готовим фондю...

Мужик:

- Пардон! Бон аппетит!