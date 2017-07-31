Торги на БВФБ 31 июля: курсы евро и доллара выросли

По итогам первых на этой неделе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курсы доллара и евро устремились вверх, а российский рубль немного ослабел.
По итогам первых на этой неделе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курсы доллара и евро устремились вверх, а российский рубль немного ослабел.
Петербург. Второй день стоит жара. В открытое окно высовывается мужик и кричит:
- Е... твою мать, у кого, бл..., так воняет?!!!!
Из соседнего окна:
- Это у нас, мы готовим фондю...
Мужик:
- Пардон! Бон аппетит!