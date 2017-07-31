Лента RSS
Подписаться на ленту
31 июля 2017, понедельник, 14:17
+29°C
Завтра +28°C
+29°C
Завтра +28°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,27
31. 07. 2017

За I полугодие госдолг Беларуси вырос на 14,2% до $15,6 млрд

Источник фото: Telegraf.by

С начала 2017 года внешний государственный долг Беларуси увеличился на 1,9 млрд долларов с учетом курсовых разниц, или на 14,2%, и достиг к 1 июля 15,6 млрд долларов. Об этом сегодня, 31 июля, сообщили в Министерстве финансов.

Увеличение внешнего госдолга Беларуси связано с тем, что  в этом году власти продолжают активные заимствования у других государств. Так, в первом полугодии Беларусь взяла кредитов на 2,4 млрд долларов и потратила лишь 508 млн долларов на погашение внешнего госдолга. 
 
Как сообщает Министерство финансов, за январь-июнь внутренний госдолг Беларуси сократился на 700 млн рублей, или на 6,6%, до 9,6 млрд рублей. В целом госдолг республики составил к 1 июля 39,7 млрд рублей, что на 2,7 млрд рублей (+7,4%) больше, чем было 1 января.
Это Интересно
Экономика
Анекдот все анекдоты

Петербург. Второй день стоит жара. В открытое окно высовывается мужик и кричит:
- Е... твою мать, у кого, бл..., так воняет?!!!!
Из соседнего окна:
- Это у нас, мы готовим фондю...
Мужик:
- Пардон! Бон аппетит!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.