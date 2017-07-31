За I полугодие госдолг Беларуси вырос на 14,2% до $15,6 млрд

С начала 2017 года внешний государственный долг Беларуси увеличился на 1,9 млрд долларов с учетом курсовых разниц, или на 14,2%, и достиг к 1 июля 15,6 млрд долларов. Об этом сегодня, 31 июля, сообщили в Министерстве финансов.
С начала 2017 года внешний государственный долг Беларуси увеличился на 1,9 млрд долларов с учетом курсовых разниц, или на 14,2%, и достиг к 1 июля 15,6 млрд долларов. Об этом сегодня, 31 июля, сообщили в Министерстве финансов.
Петербург. Второй день стоит жара. В открытое окно высовывается мужик и кричит:
- Е... твою мать, у кого, бл..., так воняет?!!!!
Из соседнего окна:
- Это у нас, мы готовим фондю...
Мужик:
- Пардон! Бон аппетит!