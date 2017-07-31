За I полугодие госдолг Беларуси вырос на 14,2% до $15,6 млрд

С начала 2017 года внешний государственный долг Беларуси увеличился на 1,9 млрд долларов с учетом курсовых разниц, или на 14,2%, и достиг к 1 июля 15,6 млрд долларов. Об этом сегодня, 31 июля, сообщили в Министерстве финансов.

Увеличение внешнего госдолга Беларуси связано с тем, что в этом году власти продолжают активные заимствования у других государств. Так, в первом полугодии Беларусь взяла кредитов на 2,4 млрд долларов и потратила лишь 508 млн долларов на погашение внешнего госдолга.

Как сообщает Министерство финансов, за январь-июнь внутренний госдолг Беларуси сократился на 700 млн рублей, или на 6,6%, до 9,6 млрд рублей. В целом госдолг республики составил к 1 июля 39,7 млрд рублей, что на 2,7 млрд рублей (+7,4%) больше, чем было 1 января.