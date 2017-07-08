Фестиваль MENT Ljubljana приглашает белорусских музыкантов

Организаторы крупнейшего на Балканах шоукейс-фестиваля MENT Ljubljana объявили о приеме заявок от белорусских музыкантов современных стилей и направлений. Мероприятие пройдет в столице Словении с 31 января по 2 февраля 2018 года.

MENT Ljubljana – один из наиболее динамично развивающихся шоукейс-фестивалей в Европе. В феврале 2017 мероприятие собрало более 60 артистов из 23 стран, а также свыше 400 музыкальных профессионалов из 32 стран мира. Среди них представители фестивалей Glastonbury (Великобритания), Sziget (Венгрия), Exit (Сербия), InMusic (Хорватия), Iceland Airwaves (Исландия), а также лейблов, букинговых агентств и музыкальных СМИ из разных стран, включая KEXP Radio (США), The Quietus (Великобритания), Drowned In Sound (Великобритания) и других.

В прошлые годы на фестивале выступали белорусские артисты Super Besse (2016), Mustelide (2016), Awlnight (2017). Партнер фестиваля в Беларуси – проект Experty.by.

– Белорусская музыка становится все ближе к европейскому слушателю: Super Besse сыграли на многих фестивалях и скоро выпускают второй альбом на европейском лейбле, Mustelide недавно проехала с туром по десятку европейских стран, ее активно догоняет Awlnight. Мы рады, что наш фестиваль тоже сыграл свою роль в развитии их карьер на европейском рынке. Мы хотим увидеть на нашем мероприятии новые лица, услышать новую музыку из Беларуси, показать ее нашим зрителям и профессионалам, – говорит Матьяж Манчек, один из организаторов MENT Ljubljana.

Заявки принимаются до 4 августа через букинговый сервис Gigmit (бесплатная регистрация, не требует карточки). Артисты, которых отберут организаторы, получают компенсацию транспортных расходов на сумму 250 евро (на группу), проживание, бесплатный пропуск на конференцию и доступ к базе контактов делегатов фестиваля. Официальный сайт – www.ment.si.