Вокруг Минского моря на велосипеде: гребной канал, прибрежная "дичь" и санаторий-призрак

Пока минчане и гости столицы наблюдали за парадом стиральных машин, холодильников и диванов по случаю Дня Независимости Беларуси 3 июля главный редактор Telegraf.by Виктор Кравчук решил испытать на себе веломаршрут вокруг Минского моря, который может стать отличным вариантом активно провести выходной день.

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Объезжать Минское море по периметру я решил по часовой стрелке со стартом из Крыжовки. Во-первых, сюда легко добраться с велосипедом на электричке городских линий, а во-вторых 3 июля дул сильный западный ветер, и не хотелось большую часть маршрута ехать против ветра.

Из Крыжовки сразу ехать по лесу до лодочной станции на берегу Минского моря сейчас не получится, и пересекать обновленную трассу на Молодечно придется через туннель, поэтому надо немного вернуться назад. Затем по асфальтовой дороге доезжаем до лодочной станции и за загородным клубом Riviera поворачиваем направо и едем по живописному рыбацкому берегу до санатория «Юность».

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Правда, здесь меня ждал первый сюрприз: накануне целый день лил дождь, да и болото здесь разрослось не на шутку (есть даже табличка, предупреждающая о колонии бобров), посему вскоре ввиду непроходимости на велосипеде пришлось вернуться обратно и объезжать этот отрезок по асфальту.

Здесь и далее фото Виктора Кравчука

Перед санаторием здесь обустроена живописная площадка для отдыха и барбекю с маленьким пляжем, куда можно было бы заехать и по берегу.

На территорию санатория меня пропустили без проблем. Несмотря на советскость зданий, сам парк вокруг «Юности» оставил самое приятное впечатление, хотя и въезд на Остров любви сделали платным, что было ложкой дегтя.

Из «Юности» выезжаем через задние ворота и попадаем в поселок Гонолес, проехать который можно прямо вдоль берега.

Если через санаторий проехать не удастся, есть объезд вдоль забора по лесу. За Гонолесом мы вплотную упираемся в гребной канал Центра подготовки по гребным видам спорта, который отгорожен забором. В принципе, там можно проехать и продолжить путь вдоль берега, но я решил не нарушать и ехать в объезд.

Несостоявшийся дом отдыха или санаторий

Сначала по гравийной дороге, а потом пару километров по трассе Р-28 – и перед Заславлем поворачиваем направо на полевую дорогу.

На территорию гребного канала заехать нельзя, она строго охраняется

Дальше горка посреди поля и спуск к деревне Загорье, из которой выезжаем обратно к воде.

Здесь уже начинаются настоящие минскоморские «джунгли»: местами размытая грунтовая дорога пролегает через настоящие заросли деревьев и кустов, и ехать так придется километр-полтора.

Дальше дорога пойдет через лесок и вдоль поля и снова вернется к воде, становясь уже гравийной.

Эта сторона Минского моря чисто рыбацкая, здесь хватает живописных выходов к воде и мест для большого привала, чтобы перекусить, передохнуть и искупаться.

Дальше мы въезжаем в деревню Лапоровичи и надолго удаляемся от воды.

Сначала идет старая часть деревни, а береговая линия здесь заболоченная и заросшая кустами. А вторая часть застроена уже большими дорогими коттеджами в стиле агроренессанса, и к берегу из-за заборов попросту не подъехать. Я нашел только один спуск к воде, да и это место, скорее всего, долго пустовать не будет.

Встретился мне здесь и настоящий дворец

На выезде из Лапоровичей в сторону трассы H9031 есть одна очень коварная крутая горка, после которой я даже решил присесть отдохнуть.

Дальше по достаточно оживленной автодороге – пусть и с широкой удобной обочиной – проезжаем 4 километра до моста и около 2 километров за ним и сворачиваем на Ждановичи.

Здесь внимание привлек борщевик (с которым в Беларуси ведется война не на жизнь, а на смерть) за зеленым забором, который, как выяснилось, ограждал территорию студенческого санатория-профилактория БНТУ «Политехник».

Заехав туда, я словно очутился в годах как минимум 1980-х. Время там остановилось, дорожки поросли травой и мхом, кругом уже не парк, а настоящий лес, летние домики (а-ля пионерлагерь) стоят либо заброшенные, либо пустые, людей нет вообще (за исключением семейной пары с ребенком на асфальтированных спортплощадках).

Из развлечений студентам, судя по всему, здесь предлагается травмоопасный спорт на асфальтированных площадках, качели и рыбалка («пляж» есть только один, метров 20 на 20, с покрытием из песка с крупными камнями и одним «грибком»).

После санатория проезжаем забор резиденции президента Беларуси «Заславль», и дальше есть два варианта продолжения путешествия: можно возвращаться в Минск через заброшенный слаломный канал, Дрозды и по велодорожке до центра (на перекрестке за резиденцией надо свернуть налево в сторону интерната для ветеранов) или через дамбу возле остановки электрички Минское море (для этого поворачиваем направо вдоль забора резиденции).

Я выбрал второй вариант, чтобы замкнуть круг. После поворота направо асфальтовая горка плавно перетекает в тропинку через кусты и лесок – и вот мы уже снова на берегу Минского моря.

Дальше грунтовая дорога пролегает через хорошо знакомые всем пляжи, хотя и здесь не обошлось без ловушек.

Этот дорожный ад мне удалось с трудом, но проехать, а вот дамы предпочли спешиться

Дальше можно ехать на электричке или, если остались силы, вернуться в город через Тарасово и Каменную Горку.

Итого:

Протяженность маршрута составила около 35 километров (если ехать в город на велосипеде, то надо накинуть еще километров 10-15), по времени его прохождение заняло у меня около 6 часов 30 минут с постоянными отклонениями на поиски дороги именно вдоль воды, которые часто оказывались тщетными. Места очень живописные, виды на Минское море с разных его сторон просто волшебные. Отличный вариант на выходной день даже для не особо подготовленных путешественников, хотя детей на велосипедах, а не в кресле, с собой брать я бы, пожалуй, не рекомендовал.