Треть белорусов остаются работать в компаниях, где ранее проходили практику

Для студентов лето – это, как правило, не только долгожданные каникулы, но и время прохождения практики. Некоторые считают это время потраченным впустую, другие же используют представленные возможности по максимуму с наибольшей выгодой для себя.

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY опросил 484 человека и выяснил, что в большинстве случаев (53,8%) место для прохождения практики предлагают учебные заведения. 27,2% респондентов отметили, что найти варианты практики им помогли знакомые и родственники. Без каких-либо направлений и рекомендаций нашли себе желаемое место, целенаправленно обращаясь в интересующие компании, 17,4% участников исследования.

Приобретение новых знаний и реального опыта – это самое главное преимущество практики для 78,3% опрошенных. Каждый второй отмечает, что практика – это возможность узнать, что из себя представляет работа в той или иной области. Замыкает топ-3 преимуществ – возможность проявить себя и остаться работать в компании. Этот плюс отметили 37% участников исследования.

К слову сказать, подобные ожидания вполне оправданы. Более 38% опрошеных действительно оставались работать в компаниях, где ранее проходили практику.

В целом удовлетворены результатами пройденных практик 67,1% участников исследования. Другие 32,9% респондентов не довольны своими достижениями.

Cчитают прохождение практики впустую потраченным временем 10,3% опрошенных. Среди основных причин, по которым респонденты не смогли дать положительную оценку своей практике следующие: компании не обучают, а поручают выполнение однообразных и механических задач – 40,7%; заранее сложно оценить полезность прохождения той или иной практики – 22,2%; компании рассматривают практикантов как бесплатных и/или низкооплачиваемых работников – 22,2%.

Однако к большинству респондентов во время практики компании относятся со всей отвественностью. Так, 59,3% опрошенных отметили, что вначале практики их обучили и лишь затем, поручили выполнять ряд задач. Около 11% респондентов обозначили, что во время прохождения практики к ним относились как к равным сотрудникам.