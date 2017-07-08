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05. 07. 2017

В Великобритании впервые испытают «экстази» для лечения алкоголизма

Британский научный коллектив получил одобрение этического комитета на проведение первых в мире клинических испытаний терапии алкогольной зависимости метилендиоксиметамфетамином (МДМА, MDMA, «экстази»). Об этом рассказал сотрудник Лондонского имперского колледжа Бен Сесса (Ben Sessa) на конференции Breaking Convention, прошедшей в Гринвиче с 30 июня по 2 июля 2017 года.

МДМА действует на серотониновые, дофаминовые и норадреналиновые рецепторы мозга, производя психостимулирующий, эйфоризирующий и эмпатогенный эффекты. В ходе ряда психотерапевтических исследований 1970-х годов была показана его способность придавать восприятию позитивную окраску и уменьшать последствия травмирующих воспоминаний. После внесения МДМА в перечни контролируемых субстанций большинства стран дальнейшие исследования были свернуты. Тем не менее его потенциальное медицинское применение продолжает интересовать ученых, и в последние годы власти нескольких стран начали выдавать единичные разрешения на испытания МДМА и психоделиков.

По словам Сессы, во многих случаях зависимость от алкоголя развивается на фоне каких-либо пережитых ранее психотравм. В ходе испытаний он и его коллеги рассчитывают подействовать на эти переживания у добровольцев назначением МДМА, сообщает N+1.

«Спустя 100 лет после появления современной психиатрии имеющиеся методы лечения алкоголизма малоэффективны. Вероятность рецидива у таких пациентов крайне велика — порядка 90 процентов в течение трех лет. Использовать в лечении МДМА до сих пор никто не пробовал», — пояснил Сесса.

Исследование должно начаться примерно через два месяца в Бристоле. В нем примут участие 20 человек с зависимостью от алкоголя, которым не помогли имеющиеся методы лечения. После стандартной физической детоксикации с каждым из них проведут два сеанса традиционной психотерапии, за которыми последуют два сеанса с приемом внутрь высокой дозы МДМА. Часть времени под действием вещества пройдет в общении с психотерапевтом, другая часть — в виде медитации с закрытыми глазами в спокойной обстановке.

Сесса подчеркнул, что МДМА служит лишь частью терапии: препарат необходим для установления максимально близкого контакта врача и пациента, позволяющего проникнуть в суть психологических проблем, вызвавших зависимость.

Как рассказал Сесса, единственное, что задерживает сейчас начало испытаний, — это закупка препарата 99,99-процентной чистоты, требующего длительного производства и анализа качества. По словам ученого, изначально на 12 граммов МДМА выделялось 3,5 тысячи фунтов стерлингов (более 4,5 тысячи долларов по текущему курсу), а к настоящему времени цена возросла до 62 тысяч фунтов стерлингов (почти 80,5 тысячи долларов).

Осенью 2016 года на основании положительных результатов нескольких предыдущих небольших исследований Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) одобрило проведение III фазы (по ее итогам принимается решение о регистрации препарата) клинических испытаний МДМА. В них должны принять участие 230 пациентов с устойчивым к терапии посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).
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