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05. 07. 2017

В Логойске 23 июля пройдет ночной этап чемпионата Беларуси по дрифтингу

23 июля в ГСОК «Логойск» пройдет III этап Чемпионата Беларуси по дрифтингу - не только самая душевная и захватывающая гонка сезона - это единственная ночная гонка чемпионата. Благодаря ландшафту горнолыжного комплекса Логойск зрители безопасно располагаются прямо у трассы, а развитая инфраструктура, которая включает в себя ресторан, чистый водоем с пляжем, волейбольную и футбольную площадки, детский городок и гостиницу, позволяет приехать с детьми на весь день и даже всю ночь (подробности на сайте http://logoisk.by/).

Финальные заезды проходят в темное время суток, что добавляет «спецэффектов» этому адреналиновому шоу.

Перед спортсменами будет стоять сложная, а иногда и опасная задача – пройти конфигурацию трассы максимально близко к сопернику. На крутых поворотах даже у опытных болельщиков будет захватывать дыхание. Специальным гостем #DriftLogoisk17 станет судья Formula Drift USA Райан Лантень (Ryan Lanteigne). Присутствие такой известной в мире дрифта персоны – еще одно подтверждение высокого статуса белорусских мероприятий.

Официальное открытие в 13.00

Начало финальных заездов ТОП-16(24) Double Elimination: 20.00

ГСОК Логойск расположен в 40 км от Минска, координаты для навигатора: 54.182570, 27.808697, Yandex карты: https://yandex.by/maps/-/CBQfYVgbxA

Билеты уже в продаже по всей Беларуси в салонах связи Евросеть и Связной, на сайте Ticketpro.by. Хотя билеты можно будет купить при входе, лучше позаботиться о них заранее — в предварительной продаже действуют специальные цены.

Дрифтинг — техника прохождения поворотов, когда пилот инициирует снос задней оси, при этом управляя автомобилем. На соревнованиях по дрифтингу судьи оценивают скорость, угол заноса, траекторию и зрелищность.

Инфолиния: +375 29 6 935 935
Официальный сайт чемпионата — drift.by
Организатор — racing.bydrift@racing.by
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*заезды Дрифт такси проходят в соответствии с расписанием соревнований, обладателям билета необходимо сообщить о себе в кассе или при входе, чтобы связаться с организаторами. Во время заезда требуется хлопковая одежда, которая закрывает руки и ноги, шлем предоставляется организаторами.

** дети до 12 лет получают доступ в технический парк только в сопровождении старших, имеющих право доступа в технический парк.
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