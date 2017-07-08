Konica Minolta укрепляет свои позиции в Беларуси

5 июля Konica Minolta подвела итоги работы групп Восточной и Центральной Европы компании Konica Minolta за 2016 и первый квартал 2017 года, а также вместе со своими локальными партнерами рассказала о планах на развитие в Беларуси: компания активно начинает работать в области индустриальной печати, развивает предложение IT-услуг и продолжает совершенствовать сервисное направление.

Бренд Konica Minolta представлен на белорусском рынке с 2008 года. Основные направления деятельности: широкая линейка систем полноцветной печати, готовые решения начального уровня и для профессионалов оперативной печати. За 9 лет работы на белорусском рынке стали лидерами в сегменте офисного обслуживания, что стимулирует начало присутствия Konica Minoltа в новом сегменте рынка – производственной печати и программном обеспечении печатно-копировальной техники.

В ходе пресс-конференции президент Konica Minolta Business Solutions Europe Инди Накагава отметил, что европейский рынок является самым ценным и успешным для компании, поэтому Konica Minolta будет продолжать развивать сегмент рынка Восточной и Центральной Европы. Общий доход компании за 2016 год составил около 8 миллиардов евро, 31% от которого приходятся на европейский рынок.

«В этом году мы стали лидерами на рынке в Центральной и Восточной Европе в сегменте копировальных аппаратов и мультифункциональных устройств (А3), и продолжаем работать, чтобы сохранить эту позицию. Также мы намерены инвестировать в наше развитие, улучшая наши бизнес-процессы с помощью гибридного подхода к продажам, использования инструментов вертикального рынка, становясь экспертом для клиентов и своего бизнеса, чтобы оставаться незаменимым стратегическим партнером для наших клиентов. Таким образом, нашей целью в этом году является развитие работы с новыми предприятиями по промышленной печати и IT-услугам, в том числе по оптимизации программного обеспечения для работы с документооборотом», — прокомментировал ситуацию на рынке Восточной и Центральной Европы Инди Накагава, президент Konica Minolta Business Solutions Europe.

В 2017 году отдельное внимание будет направлено на сотрудничество с клиентами в Восточной Европе и балтийских странах, уже сегодня долевое присутствие Konica Minolta в этом сегменте составляет 71,3%. В Беларуси бренд Konica Minolta представлен сегодня через дистрибьютерские партнерства, крупнейшими из них является компания Risola и ТЦ СНАМИ. Курирует партнёрство Konica Minolta Baltia, управляющим директором которой является Вольдемарас Дуденас. Во время пресс-конференции г-н Дуденас высказал свое удовлетворение работой белорусских партнеров и отметил, что, несмотря на снижение продаж в контексте инфляции 2016 года, первый финансовый квартал 2017 года показывает позитивные изменения - доля рынка цветного офисного оборудования и мультифункциональных устройств Konica Minolta (А3) выросла с 32% в 2015 году до 48% в 2016 году и позволила стать лидером рынка многофункционального оборудования цветного А3 в Беларуси. Также г-н Дуденас вернулся к вопросу об идее открытия дочернего представительства в Беларуси, по его словам, эта идея давно обсуждается, однако в данный момент Konica Minolta предпочитает сосредоточиться на партнерстве с дистрибьютерами и инвестировать силы на расширение портфеля продуктов и услуг для белорусских клиентов.

Коммерческий директор компании Risola Дмитрий Гончаров, которая является лидером среди дистрибьютеров Konica Minolta в Беларуси. «Стратегия Konica Minolta в Беларуси близка к стратегии компании в Западной Европе, это позволяет нам внедрять на белорусский рынок инновационные устройства, на данный момент мы планируем сфокусироваться на инновации индустриальной печати и работой над усовершенствованием изображения после печати (нанесение рельефов, блеска и тд).

Несмотря на перепады в экономике, дистрибьютеры отмечают сильную позицию бренда Konica Minolta на белорусском рынке. В ходе своей презентации Марат Мельцер, коммерческий директор ТЦ СНАМИ, отметил что успех, которых пользуется техника Konica Minolta в офисном сегменте (доля рынка цветного офисного оборудования и мультифункциональных устройств Konica Minolta (А3) выросла с 32% в 2015 году до 48% в 2016 году и позволила стать лидером рынка многофункционального оборудования цветного А3 в Беларуси.) дает партнерам уверенность в расширении спектра услуг и линейки устройств Konica Minolta на локальном рынке.