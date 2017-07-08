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06. 07. 2017

В Минске пройдет воркаут с участием призера Олимпиады Надеждой Скардино

Сегодня, 6 июля, сеть автозаправочных станций «Газпромнефть» организует в Минске воркаут «Зарядись на игру!». Эксклюзивную тренировку для всех желающих проведет белорусская биатлонистка, бронзовый призер Олимпийских игр Надежда Скардино и инструкторы спортклуба CrossFit Poison.

Известная спортсменка и профессиональные тренеры проведут мастер-класс по воркауту. Участники мероприятия смогут также сфотографироваться с Надеждой Скардино, получить консультацию от инструкторов по правильному питанию, тренировкам и т.д.

Начало в 19:00, адрес АЗС «Газпромнефть»: г.Минск, ул.Кижеватова, 84.
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