В Петербурге завершился международный форум «Футбол для дружбы» для детей из 64 стран

Минские школьники Максим Камаев и Влад Мартишевич побывали на финале Кубка конфедераций на стадионе «Санкт-Петербург арена», где встречались сборные Германии и Чили. Посещение финала стало возможным благодаря социальной программе ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», которая проводилась уже в пятый раз и объединила в этом году ребят из 64 стран с пяти континентов.

Максим Камаев, юный футболист из Минска, был капитаном и играл на позиции защитника в Красной сборной дружбы, в которую также входили ребята из Швейцарии, Польши, Мексики, Великобритании, Португалии, Украины и Хорватии. Влад Мартишевич работал в международном детском пресс-центре: освещал события форума в издаваемой самими ребятами газете «Football for Friendship» и вел онлайн-дневник на белорусском новостном портале.

В преддверии турнира «Футбол для дружбы» юные спортсмены провели в международном лагере несколько тренировок, пообщались с олимпийскими чемпионами по легкой атлетике и биатлону Натальей Антюх и Дмитрием Васильевым, участвовали в мастер-классе от футболиста сборной России по футболу Дмитрия Сенникова.

Ключевое событие форума «Футбол для дружбы» - чемпионат среди международный команд - состоялось 1 июля на стадионе Nova Arena. Победителем турнира стала Оранжевая Сборная Дружбы. В ее составе играли ребята из Сингапура, Испании, Боливии, Азербайджана, Болгарии, Аргентины, Чехии и Ливии. «Оранжевые» выиграли у Фиолетовой сборной со счетом 4:3.

Поддержать ребят на Nova Arena пришли тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, игрок сборной России и ФК «Зенит» Александр Кержаков, президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Заключительным мероприятием «Футбола для дружбы» в Санкт-Петербурге стал международный форум, где ребята встретились с именитыми футболистами и руководством ФИФА. Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура выразила надежду, что футбол откроет новые возможности для детей, принимавших участие в программе «Футбол для дружбы» и отметила, что «Форум – прекрасный пример того, как футбол дает равные возможности девочкам и мальчикам, и миссия FIFA – поддерживать подобные инициативы».

Награды лучшим игрокам детского международного турнира вручили знаменитые футболисты Жулиу Баптиста, Иван Саморано, Такис Фиссас и Александр Кержаков.

«Это была незабываемая поездка. Я познакомился с ребятами из многих стран, своими глазами увидел звезд мирового футбола, побывал в фан-зоне Кубка конфедераций, где посмотрел на настоящие футбольные трофеи - Суперкубок и Кубок УЕФА. Вернулся домой полным впечатлений и с новыми силами для занятий футболом», - сказал после завершения проекта юный белорусский футболист Максим Камаев.

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«Футбол для дружбы» — международный детский социальный проект, который уже пятый год реализует российское ПАО «Газпром». Инициатива объединяет юных футболистов со всего мира и направлен на продвижение идей толерантности, равенства и взаимоуважения на поле и за его пределами.