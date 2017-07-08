Банк ВТБ увеличивает процентную ставку по некоторым вкладам

С 6 июля 2017 года ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) увеличивает размер процентной ставки по депозиту «Окно возможностей». По вновь принимаемым срочным безотзывным вкладам в белорусских рублях на срок 732 дня и 3 года процентная ставка составит 9,5% годовых. Ставка фиксирована на весь срок размещения вклада.

Минимальная сумма по вкладу «Окно возможностей» составляет 20 белорусских рублей, которая может быть внесена наличными деньгами либо путем безналичного перечисления со счета вкладчика, открытого в банке. Оформить депозит можно во всех офисах и региональных дирекциях банка.