В Минске открылась интерактивная выставка 3D-картин и оптических иллюзий

В Национальном центре современных искусств Республики Беларусь (площадка – пр. Независимости, 47) открылась интерактивная выставка 3D картин и оптических иллюзий «ИЛЛЮЗИУМ».

Каждый посетитель сможет прикоснуться к новому, уникальному виду образовательного развлечения – совместному творчеству художника и зрителя! В экспозиции представлены различные оптические иллюзии и 3D картины, которые буквально оживают в объективах ваших фотокамер, поэтому съемка не только не запрещена, но и является неотъемлемой частью выставки.

В экспозиции представлены незавершенные классические картины, и главным персонажем каждого полотна становится именно гость выставки! По картинам можно и нужно ходить, сидеть, лежать, принимать самые замысловатые позы, воплощая собственный режиссерский замысел. Надо домыслить композицию и придумать, как интересно и весело дополнить картину!

Вам представится возможность станцевать танец, исполнить роль Джоконды, примерить пропорции Виртувианского человека, и многое другое… Также, на выставке вы увидите классические оптические иллюзии, которые помогут понять, как устроено ваше восприятие пространства и различные невозможные фигуры, которые противоречат законам геометрии. Вы сможете измерить свой рост и проверить себя в восприятии цветовой гаммы, чтобы понять, склонны ли вы к дальтонизму). Вы сможете прокатиться на Loveсипеде и посмотреть в толедоскоп, сыграть партию в гигантские шахматы и показать собственноручно представление в театре теней.

Правила посещения выставки просты: отличная компания, хорошее настроение, наличие фотоаппарата и безграничная фантазия!

Придумайте свой сюжет, сделайте классное фото, получите удовольствие и поделитесь радостью со всем миром! Море положительных эмоций и приятных воспоминаний гарантировано!

Выставка продолжит свою работу по 31 августа 2017 года с 12:00 по 20:00. Выходные – понедельник, вторник.