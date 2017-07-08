В Минске 135-летие Янки Купалы отметили поэтическим вечером в Купаловском театре

6 июля, вечером накануне традиционного праздника Купалье, компания Bosch и Национальный академический театр имени Я. Купалы пригласили журналистов на специальное мероприятие, посвященное 135-летию со дня рождения великого белорусского поэта и драматурга Янки Купалы. В исполнении известных актеров театра прозвучали избранные произведения из его богатого творческого наследия.

«Так интересно распорядилась история, что человеку, который родился в праздник, посвященный светилу небесному, суждено было самому стать светилом литературным, одной из знаковых фигур белорусской национальной культуры. 135-летний юбилей Янки Купалы — одно из главных событий этого года для Беларуси, и Bosch как компания, работающая в этой стране, не могла остаться в стороне. Тем более, что собственное 135-летие компании Bosch предстоит отметить всего через четыре года, так что с классиком белорусской литературы она практически ровесница», — отметил Дмитрий Скакун, эксперт по развитию сервисных концепций Бош Сервис.

Компания Bosch с уважением и почтением относится как к собственной истории и достижениям, так и к истории и достижениям каждой страны, в которой ведет свою деятельность. Поэтому и 135-летний юбилей Янки Купалы белорусский офис Bosch решил отметить особенным образом.

Поэтический вечер в Купаловском театре — не единственная инициатива компании, посвященная юбилею со дня рождения Янки Купалы. Проект получит свое продолжение в неожиданном формате: начиная с 7 июля при обращении на телефонную линию «Бош Авто Сервис» по бесплатному номеру 8 044 5 806 806 все клиенты в качестве дополнительной опции будут иметь возможность прослушать стихи знаменитого поэта в записи.

Свою помощь в реализации этой идеи компании Bosch оказал Национальный академический театр имени Я. Купалы: записанные для клиентов «Бош Авто Сервис» стихотворные строки прозвучат в исполнении тех же актеров, которые принимали участие в чтениях, посвященных юбилею поэта: Алены Сидоровой, Алеся Молчанова, Андрея Савченко, Валентины Гарцуевой, Дианы Каминской, Дмитрия Тумаса, Зои Белохвостик, Михаила Зуя, Павла Харланчука, Романа Подоляко, Светланы Аникей.

«Приятно, что сегодняшнее событие будет иметь продолжение и благодаря инициативе компании Bosch стихи Янки Купалы будут звучать не только в стенах Национального академического театра, а также их сможет услышать, оценить и полюбить более широкая аудитория», — отметил актер и ведущий поэтического вечера Роман Подоляко.

Спецпроект в честь 135-летия Янки Купалы для клиентов «Бош Авто Сервис» продлится на протяжении всего июля.