Итоги конкурса «Человек Дела-2017». Бизнес «с человеческим лицом»

6 июля 2017 года во Дворце Республики прошло чествование лауреатов ежегодного конкурса «Человек Дела». В деловом сообществе конкурс «Человек Дела» вполне заслуженно называют церемонией вручения «Оскаров» белорусского бизнеса. На протяжении всех лет, которые это мероприятие проводится (уже 21 год), в выдвижении кандидатур номинантов принимают активное участие министерства, посольства, военно-промышленный и таможенные комитеты, концерны, ассоциации, предпринимательские союзы. По традиции определяется 12 лауреатов, которыми становятся руководители наиболее динамично развивающихся отечественных и иностранных предприятий, работающих на белорусском рынке.

В этом году, как и в предыдущие, конкурс стал своего рода зеркальным отражением экономической ситуации в Беларуси. В настоящее время наиболее успешными и перспективными являются высокотехнологичные экспортоориентированные предприятия, сделавшие ставку на инновационный путь развития. Их успех – пример для остальных и показатель потенциала белорусского бизнеса. В этом году в конкурсе снова представлены компании с мировыми именами и развитой филиальной сетью. В том числе, бизнесы в сфере информационных и сверхточных научных технологий, создающие Беларуси имидж IT-страны.

Лауреатами конкурса «Человек Дела-2017» стали:

в номинации «За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках» – Генеральный директор РУП «Белмедпрепараты» ПАВЕЛ КОХОВЕЦ

– Генеральный директор РУП «Белмедпрепараты» в номинации «За создание предприятия, подающего пример перехода на инновационный путь развития» – Генеральный директор ЗАО «Итранзишэн (ITransition)» АЛЕКСЕЙ ДЕМИЧЕВ

– Генеральный директор ЗАО «Итранзишэн (ITransition)» в номинации «За активное привлечение и эффективное использование зарубежных инвестиций» – Член Совета директоров China Merchants Group, Генеральный представитель корпорации в странах Центральной Азии и Балтийского региона, Генеральный исполнительный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» ХУ ЧЖЭН

– Член Совета директоров China Merchants Group, Генеральный представитель корпорации в странах Центральной Азии и Балтийского региона, Генеральный исполнительный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» в номинации «За весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей Беларуси» – директор ОАО «КБ Радар» – управляющей компании холдинга «Системы радиолокации» ИГОРЬ САДОВСКИЙ

– директор ОАО «КБ Радар» – управляющей компании холдинга «Системы радиолокации» в номинации «За повышение престижа марки «Сделано в Беларуси» в сфере машиностроения» – директор ОАО «Станкозавод «Красный борец» АЛЕКСАНДР ШУЛЬГИН

– директор ОАО «Станкозавод «Красный борец» в номинации «За повышение престижа марки «Сделано в Беларуси» в сфере пищевой промышленности» – Генеральный директор СООО «Морозпродукт» СЕРГЕЙ ДОБУДЬКО

– Генеральный директор СООО «Морозпродукт» в номинации «За успешное применение антикризисных технологий и методов управления» – директор УП «НТЦ ЛЭМТ» БелОМО АЛЕКСЕЙ ШКАДАРЕВИЧ

– директор УП «НТЦ ЛЭМТ» БелОМО в номинации «За активное содействие развитию аграрного сектора Беларуси» – Генеральный директор ОАО «Молочный Мир» МАРИНА АНИКЕЕВА

– Генеральный директор ОАО «Молочный Мир» в номинации «За поддержание высокого стандарта зарубежной марки на отечественном рынке» – Генеральный директор холдинга «УГМК-Беларусь» АЛЕКСАНДР БЕРЕЖНОЙ

– Генеральный директор холдинга «УГМК-Беларусь» в номинации «За существенный вклад в развитие финансового рынка страны» – Генеральный директор ЗАО Страховая Компания «Белросстрах» ВИКТОР ЛАВРУСЕНКО

– Генеральный директор ЗАО Страховая Компания «Белросстрах» в номинации «За высокое качество бизнес-услуг» – руководитель Группы компаний «ViM Union» ВЛАДИМИР МЕДВЕДЕВ

– руководитель Группы компаний «ViM Union» в номинации «За поддержку программы оздоровления японских детей, пострадавших от аварии на Фокусиме» – директор СООО «Гейм Стрим» («Мастерская» Корпорации Wargaming) ВИКТОР НОВОЧАДОВ

Всех лауреатов этого года объединяет большой трудовой опыт, умение эффективно применять накопленные знания и стремление к постижению нового. Такие руководители своим справедливым отношением к каждому сотруднику сумели заручиться надежной поддержкой всего коллектива и создать команду единомышленников, что стало основой успеха.

«Сегодня вывести предприятие в лидеры – задача необычайно сложная. От руководителя тут требуется особое искусство. Это умение работать без долгов, опираясь на собственные силы, способность принимать нестандартные решения и предвидеть всевозможные риски, желание брать на себя ответственность за сделанный выбор. Такими качествами в полной мере обладают все лауреаты конкурса», – отмечает Глава общественного совета конкурса – академик Петр Никитенко.

«Приятно также отметить, что в наше сложное время, когда во всем мире получение прибыли и накопление богатства становится самоцелью, наши лауреаты во главу угла ставят общественную полезность и благотворительную деятельность, – справедливо замечает Петр Никитенко. – Ориентация на духовно-нравственные принципы и участие в благотворительных проектах – это индикатор социальной ответственности, можно даже сказать, человечности бизнеса. Ставка на бизнес «с человеческим лицом» – одна из отличительных особенностей конкурса в этом году».

Редакционный совет решил поддержать эти инициативы, введя новую номинацию «За успешное осуществление благотворительного проекта, укрепляющего позитивный имидж Беларуси в мире». В результате было принято принципиальное решение о возможности отмечать в этой номинации даже тех бизнесменов, которые были лауреатами конкурса раньше. Конкурс «Человек Дела» – продолжает искать и находить настоящих лидеров, создающих новые рабочие места, продвигающих отечественные товары и услуги как на внутренний, так и на мировые рынки.

В рамках конкурса также состоялось вручение двух дополнительных наград . За достигнутые практические результаты на важных участках внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, защиту интересов белорусских субъектов хозяйствования на иностранных рынках, развитие экономической интеграции, а также содействие в продвижении продукции белорусских предприятий за рубеж специальным дипломом награжден директор департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел Республики Беларусь – РОМАН СОБОЛЕВ. В номинации «За духовность и милосердие в оказании медико-социальной помощи» обладателем диплома и специальной награды «Горящее сердце» признана генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста, депутат Палаты представителей Национального собрания по Партизанскому избирательному округу №110 Минска ОЛЬГА МЫЧКО.

Лауреатам конкурса «Человек Дела – 2017» были вручены дипломы и памятные призы работы белорусского скульптора Сергея Гумилевского. В церемонии награждения приняли участие представители отраслевых министерств и территориальных органов власти, ведущие отечественные и зарубежные предприниматели, работающие в нашей стране, представители дипломатического корпуса, общественные и политические деятели. Со сцены лауреатов поздравили также солисты оперного театра РБ, заслуженный коллектив «Камерата», образцово-показательный военный оркестр Вооруженных Сил РБ, инструментальный ансамбль Ars Longa и зажигательный танцевальный коллектив Степ-Таун.