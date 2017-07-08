Белорусы впервые в истории победили на этапе «Шёлкового пути»

Белорусы взяли реванш за неудачи на втором спецучастке ралли-рейда «Шёлковый путь». МАЗ Сергея Вязовича стал победителем третьего этапа, оставив позади все именитые экипажи. Более того, текущий результат стал лучшим в истории команды, рассказали Телеграфу в «МАЗ-СПОРТавто».

Третий спецучасток, несмотря на солидную протяжённость (329 км), включал в себя скоростные трассы, на которых белорусский пилот обычно не знает себе равных. Так было в и этот раз: стартовав седьмым, Сергей Вязович быстро захватил лидерство и в итоге преодолел отрезок с лучшим временем – 3 часа 33 минуты.



Ближайший преследователь – чех Мартин Коломы на Tatra – отстал почти на минуту, а замкнувший первую тройку Тон ван Генугтен из команды Petronas Team De Rooy проиграл около 4 минут. В общем зачёте Сергей Вязович переместился на 9-е место и проигрывает лидеру гонки – Мартину Коломы – 49 минут.



«Мы довольны этапом – всё сложилось для нас как-никогда удачно. Трасса была быстрая, но с резкими поворотами, пришлось выложиться по максимуму. МАЗ не подвел, все системы работали исправно», – отметил Сергей Вязович.



Успешным оказался заезд и для Алексея Вишневского, который финишировал на седьмом месте. На трассе он провел почти на 13 минут больше лидера белорусской команды – без малого 3 часа 47 минут. Однако в общем зачете МАЗ Алексея Вишневского продолжает занимать одно из последних мест из-за штрафных часов, полученных на прошлом этапе.



МАЗ Александра Василевского закончил этап на 12-й позиции. Его время – 4 часа 5 минут, а отставание от победителя – 32 минуты. В генеральной классификации белорусский экипаж занимает 11-ую строчку, проигрывая чеху более 1 часа 54 минут.



Четвертый этап будет включать в себя два спецучастка на 373 км, разделённых зоной нейтрализации. На первом участке экипажи ожидает скоростная «грунтовка», а на второй – начнутся бескрайние казахские степи, через которые гонщики и попадут в Астану.



Ралли-рейд «Шёлковый путь-2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань. Протяженность дистанции составляет 9599 км, из которых 4094 км приходится на спецучастки. Среди испытаний – бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному «Дакару».