5 новых трендов в самой динамично развивающейся сфере - ритейле Беларуси

Telegraf.by совместно с консалтинговой компанией Visotsky Consulting начинает публикацию цикла статей для малого и среднего бизнеса про организацию и управление бизнесом, стратегическое планирование, маркетинг и продажи, рекрутинг, адаптацию и развитие персонала, финансовое планирование и т.д. В первом материале Алёна Шипош, управляющий партнер Visotsky Consulting, исполнительный директор Visotsky Consulting Minsk, рассказывает о грядущих трендах в самой динамично развивающейся сфере – ритейле Беларуси.

В Беларуси уже есть возможность расплачиваться картой с помощью смартфона, рынок рекламы в мобильных приложениях непрерывно растет, ну и если ваш сайт не имеет мобильной версии и не адаптирован соответствующим образом - вы уже теряете деньги, а могли бы зарабатывать.

Больше всего я люблю бизнес за то, что он меняется каждый день, а это значит что ежедневно профессиональный владелец выходит из своей зоны комфорта, сама сфера деятельности провоцирует развитие и рост.

Уже на протяжении 10 лет я работаю в консалтинговой компании, мы помогаем сделать бизнес управляемым и организованным, за это время я вела проекты более 100 компаний, многие из которых сталкивались с необходимостью догонять рынок. В этой статье я хочу посоветовать владельцам и топ-менеджерам нечто простое, и в то же время действенное - опережайте события.

В новом поколении потребителей - другие стандарты, и совсем другие законы и тренды, без учета которых конкурентоспособность компании в сфере ритейла стоит под большим вопросом.

Предлагаю вашему вниманию несколько грядущих трендов ритейла, а также то, как начать адаптировать свой бизнес к существенным изменениям рынка уже сейчас.

1. Обучите вашу команду.

Если вы в курсе того как работать и продавать через мобильные приложения, как создать автоворонку продаж в интернете, совсем не значит, что ваша команда знает и умеет это делать.

Многие владельцы инициируют масштабный найм людей, которые уже знают как это сделать, или нанимают подрядчиков с опцией сопровождения. Имея опыт в бизнесе более 12 лет, могу с уверенностью сказать - ни один подрядчик и ни один новый специалист не будет выполнять свои обязанности лучше, чем ваш сотрудник, в образование и развитие которого вы вкладываете. Ваша команда - это один из главных ресурсов, обучив вашего маркетолога или технического специалиста новым фишкам ритейла - вы получите сильную отдачу, и желание применить новые знания именно в вашей компании.



2. Сделайте ваш сервис организованным и простым.

Отличный пример - быстрая доставка. 75% потребителей говорят о том, что именно скорость доставки является определяющим критерием выбора. Внимательно посмотрите на рабочие процессы вашей компании, Сколько лишних, ненужных действий совершают ваши сотрудники, насколько быстро информация движется из отдела в отдел, насколько эффективны ваши подрядчики? Определите сколько времени нужно для усовершенствования существующей системы доставки, насколько это затратно и как можно оптимизировать этот процесс.

Безусловно те компании, которые предлагают простую и быструю покупку от первого клика до получения товара - выйдут на первый план.

На таком простом примере, как доставка я хочу передать одну мысль - ускоряйте себя, своих сотрудников и весь процесс работы с клиентом. Проанализируйте каждый аспект взаимодействия с клиентом и найдите узкие места, то где вы слабее для того чтобы совершенствовать предоставление.



3. Действуйте осторожно со всем, что касается автоматизации.

Автоматизация это хорошо, но не стремитесь сделать ее тотальной, всеобъемлющей. Важен принцип постепенности во внедрении инноваций.

Даже если Вы уверены на 100%, что ваши клиенты предпочитают заказ в один клик и общение в онлайн-чате прямому контакту - нужно оставлять опцию выбора за клиентом. Клиент всегда должен иметь возможность самостоятельно определить удобный способ коммуникации и способ покупки. Если только один человек из 10 хочет лично пообщаться с представителем компании - еще четверо рассматривают такой вариант и им гарантировано нравится возможность этого выбора.

И, конечно - не спешите увольнять людей, выполняющих функции подлежащие оптимизации. Иногда гораздо логичнее посмотреть - как можно реорганизовать отдел, вместо того чтобы расформировывать его. Предложите сотрудникам вариант переквалификации - например при автоматизации процесса приема заказа - предложите переквалификацию на продавцов. Сотрудник обрабатывающий заказы каждый день - имеет огромное понимание того, кто ваши потребители и может научиться продавать эффективно.

4. Следите за новыми технологиями в сфере продаж.

Для бизнеса выходит все больше программного обеспечения для расчета, инвентаризации и онлайн-маркетинга - вследствие чего предприниматели получают еще больше возможности уделять время бизнес стратегии и управлению компанией.

Не бойтесь инноваций и старайтесь быть первыми, кто выходит на новый уровень. Например сейчас есть возможность построить примерочную онлайн. Не важно на какой платформе вы работаете и продаете, всегда есть возможность предложить клиенту что-то новое и интересное.

При этом не забывайте о том, что в первую очередь исходить нужно из продукта и его качества - именно продукт главный гарант успешного бизнеса.



5. Предлагайте не только товар, но и позитивные эмоции.

Не смотря на популярность покупок онлайн, потребители хотят получать уникальный опыт и позитивные эмоции от шоппинга. Именно ритейлеры, которые организуют развлечения для потребителей - окажутся в первых рядах. Поэтому рассмотрите такие варианты как онлайн-аукционы, квесты, челленджи и конкурсы для ваших клиентов.

Однако не стоит отчаиваться и владельцам точек продаж в реальном мире: у вас есть возможность создать незабываемые впечатления для потребителей во время покупки и зарядить их позитивными эмоциями, классным интерьером и музыкой, сделайте их “хождение по магазинам” интересным и уникальным.

И главное - не забывайте, что все инновации должны идти именно от владельца бизнеса и высшего руководства, передаваться и обсуждаться с сотрудниками. Вы можете принять решение - но работать с этим решением придется именно им, поэтому постепенно и планомерно внедряйте новые инструменты управления, новые инструменты маркетинга и продаж, и думайте масштабно, не зацикливайтесь на текучке, именно способность к творческому подходу и возможность давать результат - ценятся больше всего.

Алёна Шипош, управляющий партнер Visotsky Consulting, исполнительный директор Visotsky Consulting Minsk