В Минске выступит неподражаемый Артур Пирожков

7 октября на сцене Prime Hall в рамках масштабного проекта "Звезды Русского Радио" выступит неповторимый Артур Пирожков.

«Звезды Русского Радио» — это масштабный проект, представляющий собой международный гастрольный тур самых ярких артистов российской эстрады. В копилке проекта десятки городов и выступления многочисленных исполнителей, чьи песни ежедневно заряжают хорошим настроением в эфире «Русского Радио». Проект «Звёзды Русского Радио» впервые приедет в Минск с концертом «брутального мачо» Артура Пирожкова.

Артур Пирожков – яркий и запоминающийся комедийный персонаж. «Родился» Пирожков лет так двадцать назад как собирательный образ всех российских мачо. Это пародия на тех, кто называет себя метросексуалами» — говорит Александр Ревва, создатель и исполнитель роли Пирожкова.

Сам Александр Ревва является резидентов Comedy Club, где с 2006 года выступает дуэтом с Михаилом Галустяном, Тимуром Батрутдиновым, Гариком Мартиросяном, Павлом Волей и Гариком «Бульдогом» Харламовым, а также с одиночными миниатюрами. Поклонники КВН знают Александра как участника легендарной команды «Утомленные солнцем».

— Пирожков стал популярнее меня, — не раз заявлял Ревва в своих интервью. Правда, всегда добавлял: да и пусть — парень-то хороший!

«Плачь, детка» и «Paradise», «Любовь» и «Как Челентано» не слышали разве что те, кто ни разу не включал ни телевизора, ни радио.

В 2015 году артист выпустил альбом «Любовь», в который вошли такие хиты, как «Плачь, детка» и «Я — Звезда». В 2016 году Артур выпустил песню и клип «#КакЧелентано», которые тут же вирусом разошлись по Интернету. В съемках ролика приняла участие сама Орнелла Мути. Сюжет клипа копирует легендарный фильм «Укрощение строптивого»: сам Ревва предстает в образе героя Челентано. «Этим музыкальным клипом я хочу сделать мир добрее и краше, и чтобы все научились танцевать как Челентано», — комментирует свою новую работу артист.

Концерты Пирожкова такие же, как и он сам – позитивные, яркие и эпатажные. Все поклонники творчества артиста и просто люди с хорошим чувством юмора смогут увидеть Артура Пирожкова на сцене Prime Hall 7 октября, начало в 20:00.

Билеты на сайте www.wonderlandevents.by

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Билеты: 65 – 125 рублей.