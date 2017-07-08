Белорусские студенты едут в США на финал ИТ-конкурса Microsoft Imagine Cup 2017

Долгожданный финал Imagine Cup 2017, к которому усиленно готовилась белорусская команда студентов-разработчиков Scrawlless, состоится 27 июля в Сиэтле. Всего через несколько недель ребята отправятся в Редмонд, где находится кампус Microsoft. Здесь команды, а их более 50, будут жить до начала IT-чемпионата.

Юные таланты будут бороться за главный приз корпорации – 100 000 долларов США на дальнейшее развитие проекта и грант на использование облачной платформы Microsoft Azure стоимостью 120 000 долларов. Кроме того, победителя ожидает бесплатная поездка на ежегодную бизнс-конференцию Microsoft Build, в которой принимают участие программисты и веб-разработчики, использующие Windows, Windows Phone, Azure и другие технологии Microsoft. Участники конференции поделятся со студентами опытом работы в современных ИТ-компаниях. Еще одним подарком победителю станет занятие с Сатьей Наделла, генеральным директором корпорации Microsoft – ребята вернутся домой с новыми полезными знаниями.

Команды из разных стран мира – Канады, США, Австралии, Китая, России, Чехии, Беларуси и многих других представят интересные и социально полезные проекты. Среди них − нательное устройство, которое использует обработку изображений, функции виртуальной реальности и трехмерные модели для помощи хирургам в сложных операциях, проект по созданию виртуального тренера на основе искусственного интеллекта, решение на базе интернета вещей для отслеживания функций жизнедеятельности младенцев.

Белорусская команда Scrawlless продемонстрирует портал для школьников с ДЦП и нарушениями мелкой моторики рук. С помощью портала школьники, которым сложно писать и чертить, смогут выполнять задания по математике. Он будет полезен детям, находящимся на домашнем обучении: они смогут наблюдать за происходящим в классе онлайн и отправлять учителям домашние задания. Разработчики уверены: проект станет популярным во всем мире, ведь его легко адаптировать под любые школьные программы.

«В международном финале участвуют сильные студенты, которые при разработке проектов проявили изобретательность и творческие способности. Каждый проект может найти применение в различных областях – например, в образовании, медицине, науке. Студенты получают возможность продемонстрировать свои работы ведущим экспертам в мировой ИТ-отрасли, приобрети опыт участия в глобальных чемпионатах в сфере информационных технологий. В этом конкурсе нет проигравших – абсолютно все участники достойны победы», − отмечает Энтони Сальчито (Anthony Salcito), вице-президент глобальной образовательной программе Microsoft Worldwide Education.

Победителя определит профессиональное жюри – выдающиеся специалисты в ИТ-сфере. Среди них – Кимберли Байант (Kimberly Bryant), учредительница некоммерческой организации Black Girls Code по поддержке афроамериканок в технологической области, инженер в фармацевтической и биотехнологической отраслях. Оценивать проекты также будет профессор Гарвардского университета Дэвид Малан (David Malan), старший сотрудник отделения наук и искусств, и представитель Microsoft Марк Руссинович (Mark Russinovich), главный технический директор Microsoft Azure. Марк – выпускник Университета Карнеги-Меллон, одного из самых популярных высших учебных заведений по информатики в мире. На международный финал в Сиэтле компания Microsoft пригласила превосходных преподавателей, которые будут в реальном времени помогать финалистам совершенствовать свои технологии, готовить презентации проектов с пояснением их бизнес-выгоды.

Веб-трансляцию Imagine Cup 2017 можно посмотреть в четверг 27 июля в 09:00 по дневному тихоокеанскому времени (20:00 по белорусскому времени).