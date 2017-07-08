Флагманский седан Audi A8 представлен официально - фото, характеристики

Компания Audi представила утром 11 июля на Audi Summit в Барселоне новое, четвертое поколение своего представительского седана Audi A8. Новый флагман модельного ряда Audi воплощает в себе инновации инженеров из Ингольштадта, воплощенные в фирменном слогане «Превосходство высоких технологий». Кроме того, новый Audi A8 является первой в мире серийной моделью, которая предлагает новый уровень автономного управления автомобилем. Старт продаж новой модели запланирован на осень 2017 года.

Дизайн

Новый Audi A8 демонстрирует новую эру в дизайне автомобилей Audi: широкая вертикальная решетка радиатора Singleframe, четко очерченные колесные арки, динамичный профиль с сильным наклоном задних стоек кузова, сложная геометрия боковин с несколькими горизонтальными рельефными линиями.

В темное время суток новый седан будет привлекать к себе внимание эффектной и эффективной передней оптикой HD Matrix LED с технологией Audi laser lighting, а также задними OLED фонарями и светодиодной лентой между ними.

Длина стандартного седана составляет 5,04 метра, тогда как длиннобазная версия Audi A8 L простирается на 5,17 метра длину.

Интерьер

Новый роскошный седан Audi предлагает еще более просторный интерьер с изысканной отделкой и совершенно новым интерфейсом.

Передняя панель и центральная консоль выполнены в стиле минимализма – на месте привычных кнопок и регуляторов установлены два больших сенсорных дисплея с обратной связью, которые обеспечивают удобное управление всеми системами автомобиля: мультимедиа, климат-контроль, сиденья и т.д. Кроме того, водитель может управлять целым рядом функций, «общаясь» с автомобилем при помощи простых голосовых команд.

Наибольший комфорт для своих пассажиров предлагает длиннобазная версия нового седана – A8 L.

В качестве опции для этой версии доступно «расслабляющее» заднее сиденье с регулировкой положения и выдвижной подставкой для ног, оснащенной функциями подогрева и массажа стоп.

Для управления функциями, доступными для задних пассажиров, служит дополнительная съемная сенсорная панель, интегрированная в задний центральный подлокотник.

Автономное управление

Новый Audi A8 является первой серийной моделью, которая оснащена системой автономного управления следующего поколения. К примеру, система Audi AI traffic jam pilot способна самостоятельно управлять автомобилем в городском трафике на скорости до 60 км/ч. Водитель может полностью отвлечься от управления, убрать руки с рулевого колеса и, к примеру, посмотреть выпуск новостей на бортовом дисплее. Если система определит, что дальнейшее автономное движение невозможно, она сообщит водителю о том, чтобы он снова взял управление на себя.

Система traffic jam pilot является революционной с точки зрения применяемых технологий. В процессе автономного движения центральный процессор zFAS постоянно анализирует окружающую обстановку, получая данные от радаров, ультразвуковых датчиков, передней камеры и, впервые, лазерного сканера.

Поскольку применение системы Audi AI traffic jam pilot зависит от законодательства различных стран, компания Audi будет постепенно внедрять эту технологию на остальные серийные модели начиная с 2018 года.

Системы Audi AI remote parking pilot и Audi AI remote garage pilot позволяют автоматически припарковать автомобиль или завести его в гараж, находясь при этом за пределами автомобиля. Водителю достаточно выбрать необходимую функцию в фирменном приложении myAudi на своем смартфоне и контролировать процесс, удерживая пиктограмму Audi AI и наблюдая за изображением с камер кругового обзора на дисплее смартфона.

Новые возможности шасси

Новое поколение Audi A8 оснащается инновационным полноуправляемым шасси с изменяемым передаточным числом для передних колес и отдельным приводом для колес задней оси, которые поворачивают вслед за рулем (или в обратную сторону, в зависимости от скорости движения). Система постоянного полного привода quattro теперь является стандартным оснащением для всех версий нового Audi A8. Спортивный дифференциал обеспечивает еще более динамичное и точное управление автомобилем при движении с высокой скоростью.

Еще одной инновацией новой модели является активная подвеска AI, которая способна – по желанию водителя или в зависимости от дорожной обстановки – приподнимать или опускать отдельно любое из колес при помощи электромоторов в механизме стабилизаторов поперечной устойчивости.

Таким образом достигается максимальный комфорт при движении по плохим дорогам и еще более высокая устойчивость при динамичном движении. Кроме того, активная подвеска работает в паре с системой безопасности pre sense 360° и, в случае возникновения риска бокового столкновения, приподнимает соответствующую сторону кузова, чтобы более эффективно погасить энергию удара.

Привод

Новый Audi A8 дебютирует на рынке с двумя полностью модернизированными турбированными двигателями V6: дизельным 3.0 TDI мощностью 286 л.с. и бензиновым 3.0 TFSI мощностью 340 л.с. Чуть позже станут доступны модификации с 8-цилиндровыми двигателями: 4.0 TDI мощностью 435 л.с. и 4.0 TFSI мощностью 460 л.с. Топ-версия нового А8 будет оснащаться бензиновым двигателем 6.0 W12.

Все двигатели работают в паре со стартер-генератором BAS, который является центральным элементом бортовой 48-вольтной электросистемы. Технология «умеренного гибрида» позволяет автомобилю двигаться в режиме наката с отключенным двигателем и максимально плавно запускать его снова, обеспечивая тем самым дополнительную экономию – снижение расхода топлива в реальных условиях достигает 0,7 литра на 100 км пути.

Также в ближайшей перспективе ожидается выход подключаемого гибрида A8 L e-tron quattro с бензиновым мотором 3.0 TFSI. Гибридная силовая установка этой версии развивает совокупную мощность 449 л.с. и тягу 700 Нм. Литий-ионная батарея позволяет проезжать до 50 км на электротяге и может заряжаться при помощи беспроводной индукционной зарядки Audi Wireless Charging.