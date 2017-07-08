World of Warships накроет волной внутриигровых миссий в день выхода фильма «Дюнкерк»

Компании Wargaming и Warner Bros. анонсировали совместный проект, посвященный выходу на большой экран исторического фильма «Дюнкерк», описывающего трагические события одноименной битвы 1940 года. В период проката ленты поклонников World of Warships ждет целый набор игровых миссий под историческим названием «Операция „Динамо“». Успешное выполнение этих миссий принесет игрокам специальные награды, посвященные историческому событию.

У любителей истории появится возможность приобрести уникальный премиум-корабль — британский эсминец HMS Gallant, принявший активное участие в эвакуации британских солдат из немецкого окружения и спасший около 1500 человек.

«Чудо, произошедшее в Дюнкерке, навсегда вошло в учебники истории, и мы рады хотя бы чуть-чуть прикоснуться к этому знаменательному событию, — сказал Эрик Уайтфорд, директор по маркетингу Wargaming в североамериканском регионе. — В основе всей нашей игры лежит любовь к героическому прошлому, и мы вместе с партнерами из Warner Bros. рады подарить своим игрокам кусочек военной истории. Надеемся, наши активности придутся им по вкусу».

Помимо игровых активностей, Wargaming совместно с Warner Bros. Russia и Warner Bros. Ukraine дарят игрокам возможность первыми насладиться просмотром фильма «Дюнкерк». Каждый сможет принять участие в розыгрыше билетов на пред премьерные показы фильма 19 июля в Москве и Одессе.

Больше информации об игровых миссиях можно узнать на официальном игровом портале World of Warships:

https://worldofwarships.ru/

Регистрация в игре с получением особого бонуса для новых игроков доступна на специально странице, посвященной совместному проекту:

http://flot.ru/