МАЗ пришёл восьмым в казахских степях «Шёлкового пути»

Гонщики команды «МАЗ-СПОРТавто» с переменным успехом завершили четвертый этап ралли-рейда «Шёлковый путь». Экипаж под управлением Александра Василевского пришёл восьмым, тогда как МАЗ Сергея Вязовича влетел в овраг, из-за чего финишировал на 14-м месте, рассказали Телеграфу в «МАЗ-СПОРТавто».

Казахстанский этап, разделённый на два отрезка, не предвещал приключений: преимущественно прямая трасса вдоль степи казалась легким испытанием для пилотов. Однако неожиданно выпавший дождь превратил её в полосу препятствий. У конкурентов начала отказывать техника – экипаж голландца Мартена ван ден Бринка сошёл с гонки.



Сложности возникли и у экипажа Сергея Вязовича, который не заметил преграду и влетел в глубокий овраг. Машина легла на бок и пролежала больше двух часов, пока не подоспел экипаж под управлением Алексея Вишневского. Он и помог грузовику встать на колеса, после чего тот продолжил гонку. В результате белорусский экипаж показал 14-е время – 6 часов 45 минут. Отставание от победителя заезда – чеха Мартина Коломы – составило 3 часа. В генеральной классификации Сергей Вязович идет 11-м, проигрывая лидеру гонки 3 часа 49 минут.



Тем временем Александр Василевский преодолел спецучасток без происшествий. Его время – 4 часа 9 минут, гандикап – почти 24 минуты. Это позволило экипажу занять восьмое место на этапе и в общем зачете. От лидера гонки его отделяют 2 часа 18 минут.



МАЗ Алексея Вишневского добрался до финиша на 12-й позиции, потратив на трассе 6 часов 21 минуту – на 2 часа 35 минут больше чеха. В турнирной таблице белорусский экипаж поднялся на 13-е место – организаторы списали ему большую часть штрафного времени. Теперь он проигрывает лидеру гонки 7 часов 5 минут.



«С одной стороны, четвертый этап сложился для нас неблагополучно, поскольку мы потратили на нём много времени, с другой – техника показала себя с лучшей стороны. Как только мы поставили её на колеса, машина поехала без капризов – чем не доказательство надежности МАЗов. Постараемся компенсировать потерянные часы на следующих этапах», – отметил лидер команды Сергей Вязович.



Пятый спецучасток станет одним из самых протяженных в ралли-рейде – более 484 км. Наибольшие сложности он будет представлять для штурманов, которым предстоит оперативно ориентироваться в бескрайних степях.



Ралли-рейд «Шёлковый путь-2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань. Протяженность дистанции составляет 9599 км, из которых 4094 км приходится на спецучастки. Среди испытаний – бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному «Дакару».