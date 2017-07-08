Лента RSS
Подписаться на ленту
12 июля 2017, среда, 12:28
+23°C
Завтра +21°C
+23°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,25
12. 07. 2017

ESET: Беларусь на 11-м месте по числу отраженных атак шифратора Petya

Антивирусная компания ESET представила отчет об активности вредоносного ПО в Беларуси в июне 2017 года, составленный при помощи облачной системы ESET LiveGrid.

Начиная с 27 июня десятки компаний в Европе, Азии и Америке пострадали от эпидемии трояна-шифратора Diskcoder.C (Petya). Источником заражения стала компрометация программного обеспечения для документооборота M.E.Doc, широко распространенного в украинских компаниях.

По данным системы телеметрии ESET, в первые дни эпидемии большинство отраженных атак зафиксировано на Украине (75,24% срабатываний антивирусных решений). Белорусские пользователи на 11-м месте – 0,2% срабатываний. Антивирусные продукты ESET NOD32 детектируют данную модификацию шифратора как Win32/Diskcoder.C Trojan.

В июне в рейтинге киберугроз по Беларуси рост показали два семейства ПО, которое «специализируется» на показе нежелательной рекламы, – Win32/Adware.PBot и JS/Adware.Teddy.Pro. На первом месте рейтинга по-прежнему троян JS/Chromex.Submelius, который перенаправляет пользователей на веб-страницы с вредоносным ПО.

Глобальный рейтинг киберугроз также возглавляет JS/Chromex.Submelius. Положительную динамику показал JS/Danger.ScriptAttachment – потенциально опасный код во вложениях электронной почты, позволяющий загрузить на компьютер другое вредоносное ПО. Сохраняет позиции в рейтинге рекламное ПО: JS/Adware.AztecMedia, JS/Adware.Imali и JS/Adware.Serhoxs.

В мае 6,22% пользователей ESET NOD32 из Беларуси столкнулись с попыткой заражения их компьютеров вредоносным ПО.

ESET рекомендует игнорировать подозрительные сайты и ссылки, регулярно обновлять операционную систему и другие программные продукты, а также защитить ПК и мобильные устройства современным антивирусным ПО.

Рейтинг киберугроз по Беларуси

Блр

Глобальный рейтинг киберугроз
Это Интересно
Технологии
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Однажды в Беларуси:

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.