Открыта самая маленькая звезда Вселенной

Международный коллектив астрономов открыл самую малую из известных науке звезду (не считая компактных, фактически мертвых, светил). Соответствующее исследование опубликовано в журнале Astronomy and Astrophysics, кратко о нем сообщает Popular Mechanics.

Светило EBLM J0555-57Ab в 85 раз тяжелее Юпитера, а по своим размерам немного крупнее Сатурна. Оно вместе с двумя звездами солнечной массы, EBLM J0555-57A и EBLM J0555-57B, является частью тройной системы, расположенной в 600 световых годах от Земли в созвездии Скульптора, передает Lenta.ru.

EBLM J0555-57Ab вращается вокруг EBLM J0555-57A, однако практически не отдает свою материю второму. Ученым пока неизвестны механизмы, благодаря которым возникла исследованная тройная система. Первоначально астрономы полагали, что EBLM J0555-57Ab является крупной экзопланетой, однако последние наблюдения позволили уточнить статус объекта.

Звезды-карлики и планеты-гиганты. Слева направо: Юпитер, Сатур, EBLM J0555-57Ab и TRAPPIST-1 / ©Boetticher et al., 2017