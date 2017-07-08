Тренажеры для ума оказались бесполезными

Популярные приложения для тренировки ума на самом деле не помогают развивать когнитивные способности. К такому выводу пришла группа психологов из Университета Пенсильвании. Они выяснили, что использование популярного приложения для развития умственных способностей Lumosity, как и обычные видеоигры, влияют на развитие когнитивных способностей в равной степени незначительно.

«Гимнастика для мозга» (brain training) — это комплексы упражнений-головоломок. Их создатели утверждают: выполняя эти специально разработанные упражнения, человек может улучшить свои когнитивные навыки, быстрее решать различные задачи, анализировать большие объемы информации. По словам разработчиков, для достижения этого эффекта достаточно заниматься всего 10–15 минут в день.

Мобильные приложения, предлагающие такие комплексы головоломок, уже образовали отдельный быстро развивающийся рынок, и доходы их авторов растут. Однако могут ли ребусы на самом деле улучшить память и способность к анализу?

Группа психологов из Университета Пенсильвании провела исследование, в котором участвовали 128 добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет. Перед началом эксперимента все они прошли фМРТ-обследование и тест на уровень когнитивных навыков, в том числе концентрации и рабочей памяти. В течение следующих 10 недель первая группа участников эксперимента решала головоломки в программе Lumosity. Авторы программы заявляли, что их комплексы головоломок специально разработаны так, чтобы развивать когнитивные способности. Второй группе предоставили выбор из 40 компьютерных игр, требующих быстрой реакции и постоянной оценки обстоятельств (например, шутеров). При их разработке специальных методик «мозгового тренинга» не применялось. И те, и другие участники решали головоломки или играли в игры пять раз в неделю по полчаса. Третья группа участников не использовала ни игры, ни головоломки.

По завершении эксперимента ученые снова провели фМРТ-обследование участников и когнитивные тесты. Исследователи отметили улучшение способности концентрироваться у всех участников, включая тех, кто вообще не играл в игры и не решал головоломки. Результаты повторных тестов на когнитивные навыки тоже оказались лучше во всех группах. Ученые пришли к выводу, что улучшение результатов вызвано не играми, а тем фактом, что участники уже проходили подобные тесты раньше.

Сделать окончательный вывод о бесполезности специальных головоломок по одному исследованию невозможно: количество участников невелико. Однако число исследований с похожими результатами растет. Ученые заключают, что подобные комплексы упражнений действительно позволяют «натренировать» способность решать схожие задачи, но значимого эффекта в других сферах это не оказывает.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Neuroscience.

По материалам: N+1, Naked Science