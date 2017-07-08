Белорусам обещают "заморозить" цены в магазинах ниже среднего уровня Белстата

Цены на продукты в белорусских магазинах «заморозят» ниже среднерыночных. Торговая сеть «Рублёвский» возьмёт под контроль стоимость популярных товаров – теперь она будет неизменно ниже той, что доводится Белстатом, рассказали представители ритейлера.

Цены на продукты питания «заморозят» по всей стране. Под «статистический контроль» попадут популярные позиции в сети «Рублёвский», в том числе социально значимые товары. Чтобы цены на них всегда оставались ниже рыночных, стоимость каждого продукта будут сверять с усредненными данными из ежемесячных отчетов Белстата. По мере необходимости переоценку будут совершать в 10-х числах месяца – практически сразу после появления свежих данных по стране.



Привязка к официальной статистике открывает Беларуси новый формат ценообразования. «Ранее еще никто не использовал данные Белстата для регулирования цен на товары. Однако в некоторых странах мира такая методика уже получила распространение. Она позволяет гарантировать потребителю честную и справедливую стоимость товара. Что важно, речь идет о регулярных (а не акционных) ценах, которые будут действовать постоянно. Мы всегда придерживались низких цен – теперь же мы это ещё и публично контролируем», – отметил исполнительный директор сети «Рублёвский» Виктор Балашов.



Ценовой самоконтроль стал частью долгосрочной программы ритейлера. Того же просят и от поставщиков. «Крупная торговая сеть может позволить себе за счет больших объемов продавать товары с заметным дисконтом. Практически все наши поставщики готовы к новой методике ценообразования, – пояснил глава сети «Рублёвский». – В конечном счете, мы действуем в интересах населения. В Беларуси основные потребительские товары и так находятся под усиленным контролем государства. Теперь же всё станет еще проще, понятнее и прозрачнее».



Товары, которые попадут в выборку, будут отмечены специальным знаком. «Стоимость товара всегда будет ниже среднерыночной, причем вне зависимости от изменений условий поставок или ситуации на мировом рынке продовольствия. Все возможные риски мы берем на себя. Что важно, это не просто лозунг: потребитель будет видеть, сколько составляет разница между фактической и среднерыночной стоимостью, которую приводит Белстат. Это позволит лучше ориентироваться в ценах на товары и чётко понимать, что ты экономишь, а не переплачиваешь на покупке», – пояснили в сети «Рублёвский».



Список товаров «статистического контроля» будут пересматривать каждый месяц. То, что спросом не пользуется, уступит место более популярным продуктам. В сети «Рублёвский» планируют охватить максимальное количество категорий.



Таблицы с ценами на конкретные товары в сравнении со среднерыночными будут размещать в открытом доступе на сайте ритейлера. «Всё максимально прозрачно. Для нас важно вести честный и доверительный диалог с потребителем. Стоимость каждого товара будет подкреплена статистическим документом, с которым можно свободно ознакомиться. В результате покупатели смогут с полной уверенностью совершать ежедневные покупки по наиболее выгодным ценам», – пояснили в сети «Рублёвский».