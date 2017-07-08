Airbus испытает городское аэротакси в Европе в 2018 году

Европейский авиастроительный концерн Airbus намерен провести испытания первого прототипа городского аэротакси CityAirbus в конце 2018 года. Как пишет Aviation Week, первый прототип аэротакси, получивший название Alpha-Demonstrator, будет беспилотной уменьшенной версией перспективной машины.

Сегодня многие авиастроительный компании в мире занимаются разработкой проектов легких беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов, которые могут быть использованы для перевозки небольшого числа пассажиров как в пределах города, так и в пригороде. Например, в городах Германии с 2020 года в качестве такси будут использоваться беспилотные мультикоптеры, сообщает N+1.

Конструкторы Airbus защити проект Alpha-Demonstrator в начале июля текущего года. Технические решения, которые планируется реализовать в рамках проекта, были апробированы на летающей модели аэротакси, выполненном в масштабе 1 к 7. Летные испытания модели машины признаны успешными. Кроме того, компания провела испытания полноразмерных вентиляторов для перспективного аэротакси.

Проект CityAirbus предполагает создание пассажирского квадрокоптера, способного перевозить от двух до четырех человек на расстояние до 60 километров. Крейсерская скорость аэротакси составит 120 километров в час. Перспективная машина, вероятно, будет электрической. Как ожидается, масса Alpha-Demonstrator составит 2,2 тонны.

Вскоре после начала испытаний первого прототипа нового аэротакси, Airbus приступит к сборке второго образца машины. Пилотируемый Beta-Demonstrator планируется поднять в воздух в 2019 году, а предсерийную версию аэротакси — Gamma-Demonstrator — в 2022-2023 году. Когда именно может начаться эксплуатация серийных аппаратов, пока неизвестно.

В марте текущего года концерн Airbus представил проект городской модульной транспортной системы. Проект получил название Pop.Up. Основу перспективной системы составят пассажирские капсулы, которые будут соединяться с наземными или летающими платформами. Капсулы также смогут перемещаться по вакуумным трубам Hyperloop и железным дорогам.

Новые капсулы смогут перемещаться по вакуумным трубам Hyperloop и железным дорогам. Концепция Airbus предполагает создание общегородской сети наземных колесных и летающих платформ. Сами же пассажирские одноместные или двухместные капсулы будут как индивидуальными, так и общего пользования.

Предполагается, что владелец капсулы, используя специальный сервис, сможет заранее запланировать поездку из одной точки в другую. При этом система автоматически рассчитает автоматический маршрут и типы используемого транспорта. После этого владельцу достаточно будет лишь занять свое место в капсуле.

В зависимости от составленного плана к владельцу капсулы либо прибудет автономная наземная колесная платформа, либо летающая платформа, выполненная в виде квадрокоптера. Они доставят капсулу, например, к ближайшему въезду в Hyperloop. По трубе капсула переместится до следующей запланированной точки, где ее вновь подберет наземная или воздушная платформа.