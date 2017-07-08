NI: Россия отправила танк Терминатор-2 на испытания в Сирию

Россия отправила в Сирию на испытания машину БМПТ-72 (Терминатор-2). Об этом пишет американское военно-аналитическое издание National Interest.

На прошлой неделе танк заметили на фотографиях сирийского лидера Башара аль-Асада, который впервые посетил российскую военную базу Хмеймим.

Издание пишет, что Терминатор-2 предназначен для защиты других танков, особенно при ведении боевых действий в городских условиях.

Он создан на базе "почтенного" основного боевого танка Т-72 и имеет модифицированный корпус. Но вместо мощной пушки калибра 125 миллиметров БМПТ-72 оснащена целым комплексом разнообразного вооружения, включая две 30-миллиметровые пушки, четыре противотанковые ракеты Атака-Т и тяжелый пулемет.

Терминатор-2

Такое вооружение позволяет танку вести борьбу с пехотой и легкобронированными машинами противника с использованием пушки, а также с танками и укрепленными огневыми позициями в зданиях при помощи противотанковых управляемых ракет.

Издание отмечает, что российские СМИ обычно превозносят достоинства российского оружия, однако БМПТ-72 они хвалят очень осторожно, "что вызывает любопытство".

Первая версия Терминатора была сконструирована в конце 1990-х годов. Это была машина с экипажем из пяти человек на базе танка Т-90. Однако российские военные не захотели вооружаться этой машиной.

"Нет никаких сомнений, что Терминатор-2 хорошо покажет себя в Сирии против повстанцев, а это заставит российскую армию разместить ряд заказов на БМПТ", - отмечает при этом NI.

Источник: korrespondent.net