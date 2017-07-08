Лента RSS
Подписаться на ленту
12 июля 2017, среда, 17:00
+23°C
Завтра +22°C
+23°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,27
12. 07. 2017

NI: Россия отправила танк Терминатор-2 на испытания в Сирию

Россия отправила в Сирию на испытания машину БМПТ-72 (Терминатор-2). Об этом пишет американское военно-аналитическое издание National Interest.

На прошлой неделе танк заметили на фотографиях сирийского лидера Башара аль-Асада, который впервые посетил российскую военную базу Хмеймим.

Издание пишет, что Терминатор-2 предназначен для защиты других танков, особенно при ведении боевых действий в городских условиях.

Он создан на базе "почтенного" основного боевого танка Т-72 и имеет модифицированный корпус. Но вместо мощной пушки калибра 125 миллиметров БМПТ-72 оснащена целым комплексом разнообразного вооружения, включая две 30-миллиметровые пушки, четыре противотанковые ракеты Атака-Т и тяжелый пулемет.

Терминатор-2

Такое вооружение позволяет танку вести борьбу с пехотой и легкобронированными машинами противника с использованием пушки, а также с танками и укрепленными огневыми позициями в зданиях при помощи противотанковых управляемых ракет.

Издание отмечает, что российские СМИ обычно превозносят достоинства российского оружия, однако БМПТ-72 они хвалят очень осторожно, "что вызывает любопытство". 

Первая версия Терминатора была сконструирована в конце 1990-х годов. Это была машина с экипажем из пяти человек на базе танка Т-90. Однако российские военные не захотели вооружаться этой машиной.

"Нет никаких сомнений, что Терминатор-2 хорошо покажет себя в Сирии против повстанцев, а это заставит российскую армию разместить ряд заказов на БМПТ", - отмечает при этом NI.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Однажды в Беларуси:

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.