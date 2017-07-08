БАТЭ не смог обыграть армянский "Алашкерт" в квалификации Лиги чемпионов

Борисовский БАТЭ неудачно стартовал в новом сезоне Лиги чемпионов, сыграв дома вничью с армянским "Алашкертом" в первом матче 2-го квалификационного раунда. Матч на "Борисов-Арене", состоявшийся в среду, 12 июля, завершился со счетом 1:1.

Примечательно, что оба мяча во встрече на счету борисовчан: сначала Алексей Риос забил за БАТЭ на последних минутах первого тайма, а потом он же отметился автоголом на 78-й минуте матча.

Футболисты БАТЭ столкнулись в этом поединке с массированной оброной гостей, взломать которую во творой раз за оставшееся время у них не получилось.

Ответный матч пройдет в Ереване 18 июля.