Группа Anacondaz даст концерт в Минске для подписчиков Яндекс.Музыки

Группа Anacondaz выступит в Минске с концертом для подписчиков Яндекс.Музыки. Он состоится 28 июля в зале Prime Hall. Выступление Anacondaz пройдёт в рамках проекта Живая Музыка, который помогает людям чаще встречаться с любимыми музыкантами.

«В этом году мы решили устроить несколько больших концертов в городах, где много активных слушателей Яндекс.Музыки. Минское выступление Anacondaz особенное — это первый концерт, который мы организуем за пределами России. Мы рассчитываем, что он станет для минчан таким же ярким событием, какими были концерты 5’NIZZA в Краснодаре и Артёма Пивоварова — в Ростове-на-Дону», — говорит руководитель сервиса Андрей Гевак.

На минском концерте Anacondaz сыграют программу, составленную специально для слушателей Яндекс.Музыки. Чтобы попасть на выступление, достаточно иметь подписку на сервис и зарегистрироваться на сайте проекта. Регистрация откроется 26 июля в 12:00 и завершится за два часа до концерта или раньше — если закончатся места. Для подписчиков, которые не смогут попасть на выступление, будет организована онлайн-трансляция.

Группа Anacondaz входит в двадцатку самых популярных русскоязычных исполнителей рэпа и хип-хопа на Яндекс.Музыке. За последние две недели треки Anacondaz набрали в Беларуси примерно столько же прослушиваний, сколько композиции Scorpions, AC/DС или Radiohead.

Яндекс.Музыку можно слушать в мобильных приложениях для Android, iOS, Windows Phone 8 и Windows 10, а также на сайте music.yandex.ru. В версии для Android сервис доступен как на русском, так и на белорусском языке. В приложении для iOS белорусский язык скоро появится. Помимо Яндекс.Музыки, в Беларуси работают и другие сервисы Яндекса — например поиск, Яндекс.Браузер и Яндекс.Карты. В разработке многих из них принимают участие сотрудники минского офиса компании.