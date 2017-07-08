Одноклассники запустили платформу приложений для групп

Владельцы групп в Одноклассниках получили возможность разрабатывать отдельные приложения и сервисы для своих подписчиков. С помощью новой платформы для приложений любая группа может добавить новые функции и инструменты для привлечения клиентов: опрос, тест, запись к специалисту и т.д. Группа может подключить сразу несколько приложений.

На платформе есть открытые приложения – их могут использовать все группы. Сейчас уже доступны приложения для проведения тестов, опросов и сбора пожертвований, а также приложение сервиса Yclients. С его помощью салоны красоты могут добавить в свою группу функцию выбора мастера и записи на прием. В дальнейшем Одноклассники планируют привлечь на платформу разработчиков других универсальных приложений для разных типов групп.



Есть и закрытые приложения, которые группы разрабатывают только для своих подписчиков. В частности, приложение сервиса DOC+ находится в группе сервиса, оно позволяет вызвать врача и провести онлайн-консультацию со специалистом.





В веб-версии Одноклассников приложения отображаются в первом блоке над лентой новостей группы – с кнопкой «Запуск» для быстрого перехода. Также в приложения можно зайти через мобильную версию социальной сети и приложения для iOS и Android. Администрирование приложений доступно только в веб-версии ОК.



Разработка аналогична стандартным приложениям и играм в ОК. Опубликовать собственное приложение можно будет сразу после прохождения модерации. Добавить приложение на платформу можно в разделе «Игры». Для этого нужно получить права разработчика, перейти на вкладку «Мои загруженные» и нажать «Добавить приложение». Подробные инструкции по разработке и созданию приложений в Одноклассниках размещены на сайте apiok.ru.



Сергей Ставский, руководитель направления «Группы» проекта Одноклассники:



– Платформа для приложений позволяет брендам, производителям контента, магазинам и другим владельцам групп добавить любой новый сервис – именно тот, который отражает интересы подписчиков. Благодаря этому администрация группы сможет закрывать любые потребности аудитории и дополнять свой контент как специализированными функциями, так и массовыми сервисами.



Семен Боярский, менеджер по развитию бизнеса проекта Одноклассники:



– Приложения для групп – это новые возможности для рекламодателей. Создавая и продвигая свое приложение внутри социальной сети можно значительно уменьшить количество действий пользователя и улучшить конверсию. Избранные приложения прошедшие модерацию, смогут использовать привязанные в ОК карты для оплаты услуг, а это прямой доступ к платежеспособной аудитории.