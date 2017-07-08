Черный квадратный танкобургер теперь доступен в Беларуси

Wargaming и Burger King в Беларуси пошли по стопам Малевича

Вдохновившись творчеством великого художника, Wargaming и BURGER KING® в Беларуси запускают совместную акцию. Теперь поклонники игры World of Tanks в Беларуси смогут попробовать новый танкобургер — квадратной формы.

Квадрат издавна является важной, символически насыщенной геометрической фигурой, поэтому интерес Wargaming и BURGER KING® к ней закономерен. С целью исследовать новые формы Wargaming и Burger King решились на свой культурно-кулинарный опыт: в прошлый раз эксприментировали с цветом бургера, а в этот раз — с его формой. Начиная с сегодняшнего дня попробовать танкобургер новой квадратной формы могут все белорусские поклонники World of Tanks.

По традиции «съедобный танк» не только утоляет голод, но и пополняет игровые запасы танкиста.

Каждый покупатель танкобургера получает чек, в котором находятся:

1. Инвайт-код для World of Tanks на 7 дней премиум-аккаунта.

2. Инвайт-код для World of Warships на премиум-крейсер «Диана» и 3 миллиона кредитов.

3. Один из шести вариантов бонус-кода для World of Tanks с особыми призами:

один день премиум-аккаунта;

250 золота;

личный резерв +100% к боевому опыту (1 час);

личный резерв +300% к свободному опыту (2 часа);

30 дней премиум-аккаунта;

приз для самых удачливых: танк «Объект 252У Защитник» со слотом и обученным на 100% экипажем!

Бонус-коды распределяются в случайном порядке, а их содержимое станет известно только после активации.

Акция стартует сегодня и продлится до тех пор, пока не иссякнет запас кодов (их в этом году 27 000).

Попробовать новый квадратный бургер можно также в России и Казахстане.