ЕРИП ответил на критику торговли по поводу процентов за эквайринг

Комиссионное вознаграждение принимающих платежи через ЕРИП организаций составляет от 0,2% до 2%. Комиссия ЕРИП с любой оплаты - всего 0,1%. Об этом заявил 13 июля исполнительный директор ОАО «НКФО «ЕРИП» Владимир Русин, отвечая на критику со стороны отраслевых белорусских ассоциаций по поводу слишком высоких тарифов банков на эквайринг.

«При вхождении в систему ЕРИП любая организация существенно сокращает свои расходы на создание и поддержание инфраструктуры приема платежей в свою пользу. И Единое расчетное информационное пространство – это не один банк, в котором организация обслуживается, это 23 банка со всеми своими отделениями, банкоматами, платежными терминалами, все отделения Белпочты. Это и удобство для плательщиков, которые сами могут выбирать как, когда и где им удобней платить с учетом широкой инфраструктуры приема платежей», - пояснил Владимир Русин.

Вознаграждение НКФО «ЕРИП» для любой организации, принимающей платежи через систему, составляет 0,1% от суммы платежа. Кроме того, в настоящее время около 17% от общего объема платежей осуществляются без уплаты вознаграждения как в адрес НКФО «ЕРИП», так и в адрес банка (платежи в бюджет).

Достигать максимального значения в 2% комиссия для принимающей платежи через ЕРИП организации может при отсутствии договора на прием платежей с расчетными агентами (банки и РУП «Белпочта») или договора участия в АИС «Расчет» в качестве производителя услуг, рассказал исполнительный директор ЕРИП. При наличии таких договоров действующая комиссия рассчитывается как среднее значение от размеров вознаграждений пропорционально объему платежей. Действующие комиссии устанавливается с учетом условий приема платежей, ранее закрепленных в договорах с банками, в которых организации обслуживались.

«Таким образом, переходя на прием платежей через ЕРИП, организации не увеличивают свои затраты, а наоборот, оптимизируют их», - Владимир Русин.

Ранее ассоциации торговли направили в Нацбанк письмо, в котором просят регулятора ввести административные ограничения ставки межбанковского вознаграждения и тарифов на эквайринг при расчетах банковскими карточками, поскольку банки начали "задирать" эти тарифы, что плохо сказывается на организациях торговли.