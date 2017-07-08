На штурм не пойдут? Что происходит с украинской Радой

Верховная Рада в последние дни приковывает к себе все больше внимания украинского общества.

И без того страдающий от недостатка доверия орган своими действиями вызвал еще больше критики.

Сначала народные депутаты отказались голосовать за снятие неприкосновенности и арест всех депутатов, против которых завели уголовные дела правоохранители.

После этого под стены Рады пришли митингующие. Сейчас они блокируют выходы из парламента, а внутри самой Рады заблокирована трибуна.

Корреспондент.net разбирался, что происходит в Раде и возле нее.

Сага о неприкосновенности

ГПУ подозревает в уголовных преступлениях шесть депутатов парламента. Для привлечения их к ответственности Верховная Рада должна дать согласие на снятие с этих нардепов неприкосновенности, их задержание и арест.

Однако к этому вопросу депутаты подошли избирательно.

Неприкосновенность сняли с Олеся Довгого, которое обвиняют в земельных махинациях в Киеве во временя Леонида Черновецкого, а также с Максима Полякова (Народный Фронт) и Борислава Розенблата (Блок Петра Порошенко) – фигурантов знаменитого “янтарного дела”, расследуемого НАБУ.

При этом арестовать этих нардепов парламент не разрешил. Хотя за Розенблатом и Поляковым к парламенту уже подъехал спецназ НАБУ. То как эти двое договариваются о взятках уже видела вся страна, но Верховная Рада задерживать депутатов запретила.

Евгений Дейдей (Народный Фронт) и Андрей Лозовой (Радикальная партия) – не лишились даже депутатской неприкосновенности. Парламент отказал. Этих депутатов обвиняют в незаконном обогащении и неуплате налогов, соответственно.

Такой избирательный подход депутатов, и, по сути, покрывание нардепов, вызвало возмущение в обществе.

Парламенту осталось рассмотреть представление на снятие неприкосновенности с еще одного депутата – Михаила Добкина из Оппоблока. Сделать это Рада может уже сегодня. Добкина обвиняют в махинациях з землей в Харькове. Он готов к своему аресту, в парламент сегодня пришел с тревожным чемоданчиков, в который собрал вещи первой необходимости.

Народный протест

Сегодня под Верховной Радой собрались протестующие – до 1000 человек. Они требуют отмены депутатской неприкосновенности и проведения досрочных парламентских выборов.

Люди держат в руках плакаты "Последнее лето этой Рады: отмена неприкосновенности, новый закон о выборах, досрочные выборы в парламент", "Украину защищают герои, коррупционеры грабят – это предатели", "Пусть бой наш будет победой, а победа местью" и другие.

Позже митингующие подожгли файеры и дымовые шашки. Охрану здания парламента усилили полицейскими и нацгвардейцами.

Участникам акции протеста этого показалось мало и они перекрыли выходы из здания парламента и боковой выезд для нардепов. В частности, представители партии Национальный корпус полностью заблокировали боковой забор на Грушевского и перекрыли автомобильный выезд из внутреннего двора Рады.

Со стороны улицы Садовой также заблокировано здание парламентских комитетов, которое соединено с парламентом подземным переходом. Также участники акции бросают на проезжую часть улицы Грушевского дымовые шашки.

В свою очередь полицейские перекрыли улицу Грушевского и попытались оттеснить протестующих от входа в Раду.

Народного депутата от БПП Олега Барну забросали яйцами под стенами парламента. Собравшиеся митингующие спросили у выходящего из здания Рады Барны, почему он не проголосовал за снятие неприкосновенности с депутатов и арест.

Когда тот не ответил, активисты закидали его яйцами.

Протест внутри Рады

Внутри самого парламента парламентскую трибуну заблокировала фракция “Самопомич” и представители межфракционной депутатской группы Еврооптимисты.

Один из блокирующих трибуну Мустафа Найем объяснил, что они требуют включить в повестку дня законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов и проект об Антикоррупционном суде.

"Мы будем этого требовать, пока есть возможности. Да, они игнорируют. Да, им все равно. Да, им плевать. Но мы на правой стороне - наши требования - это их обещания двадцатилетней давности. Стоим", - отметил он.

Тем временем парламент продолжает работать и даже принимать законы.

Все на перевыборы?

Не является ли вся эта история предтечей досрочных парламентских выборов?

“Ну разве что разгневанные активисты разнесут Раду вместе с депутатами. А чтобы этого не случилось, надо все-таки идти навстречу Генпрокурору и снимать с депутатскую неприкосновенность в соответствующих случаях. А, если, не дай бог для депутатов, грянут досрочные выборы, тогда ведь с действующих парламентариев начнут снимать депутатскую неприкосновенность сами избиратели, а уж потом за дело примутся Генпрокуратура, САП и НАБУ”, - комментирует политолог Владимир Фесенко.

По его мнению, ближе к выборам (скорее всего, очередным) Рада, возможно, все-таки решится на одно действо, связанное с депутатской неприкосновенностью, - проголосует за конституционные изменения, связанные с ограничением этой самой неприкосновенности. И тогда нынешний скандальный сериал придет к своему логическому завершению.

Источник: korrespondent.net