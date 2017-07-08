Банк ВТБ проведет прямую линию с зампредом правления на своем YouTube-канале

14 июля в 15.00 банк ВТБ (Беларусь) проведет прямую трансляцию на своем канале в YouTube c заместителем председателя Дмитрием Фроловым. Каждый зарегистрированный пользователь сможет задать интересующие вопросы в части банковского обслуживания, а также получить советы и рекомендации.

«Каждый день сотрудники банка ВТБ работают с целью поддержания лозунга Группы – «Мир без преград». Именно поэтому мы решили, что между клиентами и руководством банка не должно быть никаких границ. Не только наши клиенты, но и любой зарегистрированный пользователь, сможет задать интересующие вопросы на банковскую тему, получить полезные рекомендации от опытного банкира. Также мы будем рады услышать рекомендации в части улучшения качества обслуживания. Приглашаем всех принять участие в прямом эфире на нашем канале 14 июля в 15.00», - отметила Екатерина Линиченко, начальник отдела клиентской поддержки.

Задать вопрос смогут только зарегистрированные пользователи YouTube.