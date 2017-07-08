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14. 07. 2017

СК не нашел состава преступления в действиях замначальника Кричевского РОВД

Следственный комитет Беларуси не стал возбуждать уголовное дело в отношении начальника Кричевского РОВД Станислава Чуприна и его заместителя Василия Тихоненко, которых несколько подчиненных обвиняли в поборах, оскорблениях и преднамеренном создании служебных трудностей. Об этом сообщила 13 июля официальный представитель СК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Проверку по жалобе бывшего начальника отдела охраны правопорядка и профилактики (ООПП) Кричевского РОВД Игоря Вусика и десяти его подчиненных около двух месяцев проводило главное управление собственной безопасности МВД, которое затем передало материалы в СК.

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Тгорь Вусик и его коллега Андрей Шашков были уволены в середине мая за публичное распространение информации, дискредитирующей органы внутренних дел. Их жалобу на увольнение суд отклонил, а проверка МВД обнаружила нарушения как со стороны милиционеров, так и со стороны их начальства.

В Могилевском УВД заявления кричевских милиционеров считают клеветой
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