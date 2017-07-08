Молодой белорусский гонщик стал седьмым на этапе «Шёлкового пути»

Два белорусских экипажа вошли в первую десятку на шестом этапе ралли-рейда «Шёлковый путь-2017». Третий экипаж застрял в солончаке, но все же выбрался из ловушки и добрался до финиша, рассказали Телеграфу в «МАЗ-СПОРТавто».

Шестой спецучасток длиной 388 км включал в себя в основном гравийные и каменистые отрезки. Сама трасса была несложной, многие грузовые экипажи проехали ее со скоростью свыше 100 км/ч. Трудности создавали разве что многочисленные ловушки, которых могли не заметить пилоты и штурманы.



Среди белорусов лучший результат показал 25-летний Алексей Вишневский, известный не только как мазовский гонщик, но и как трёхкратный чемпион Беларуси по дрифтингу. Спецучасток проехал седьмым, потратив на это 3 часа 50 минут. От победителя заезда – россиянина Эдуарда Николаева – белорусский экипаж отстал более чем на 11 минут. В общем зачете он занимает 11-е место и проигрывает лидеру гонки – Дмитрию Сотникову из «КАМАЗ-Мастер» – 7 часов 19 минут.



Быстро ехал и Сергей Вязович, соревнуясь с Эдуардом Николаевым за первое место (разница между экипажами была в 2 секунды). Однако ближе к финишу пропало электричество – как оказалось, от генератора оторвался провод. Пока нашли неисправность и её устранили, прошло около часа, отыграть который уже не удалось. В результате МАЗ Вязовича показал 10-е время – 4 часа 34 минуты, а отставание от победителя составило 56 минут. В «абсолюте» экипаж находится на седьмом месте, проигрывая лидеру гонки 4 часа 33 минуты.



С большими проблемами на этапе столкнулся МАЗ Александра Василевского, который серьезно застрял в солончаке. В течение четырех часов машину пытались вытащить, что удалось лишь с последней попытки. Зато после этого МАЗ добрался до финиша без инцидентов, но на 17-м месте. Всего на спецучастке экипаж провел более 8 часов – на 4 часа 23 минуты больше, чем победитель заезда. В турнирной таблице Александр Василевский замыкает десятку с гандикапом в 6 часов 47 минут.



«Участок не сильно сложный, но на гонке случается всякое, невозможно все предусмотреть. Гонщики хотя и устали, но настроены на борьбу. Наша цель – попасть в ТОП-10 по итогам автомарафона. Рассчитываем компенсировать потерянное время уже в Китае, где ожидается несколько крайне сложных этапов», – пояснили в команде «МАЗ-СПОРТавто».



Седьмой этап включает в себя небольшой 106-километровый спецучасток, который пройдет в гористой местности и приведет к границе с Китаем. По сути, это один из самых простых ралли-заездов гонки.



Ралли-рейд «Шёлковый путь-2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань. Протяженность дистанции составляет 9599 км, из которых 4094 км приходится на спецучастки. Среди испытаний – бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному «Дакару».