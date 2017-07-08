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14. 07. 2017

В Иерусалиме на Храмовой горе произошел теракт

В Иерусалиме произошел тракт на Храмовой горе в районе Львиных ворот. В результате нападения террористов три человека получили огнестрельные ранения, передает News.ru.

Согласно данным службы скорой медицинской помощи, состояние двух раненых оценивается как критическое, еще один мужчина получил ранения средней степени тяжести.

По данным местной полиции, три террориста открыли огонь по правоохранителям на Храмовой горе, а затем пытались скрыться в одной из мечетей.

Террористы ликвидированы, у них при себе было два автомата "Карл Густав" и пистолет.

Местная полиция распорядилась эвакуировать всех посетителей Храмовой горы, а также отменить пятничную молитву. Кроме того, в данный момент перекрыты все входы в Старый Иерусалим.

Ранее в Израиле произошел теракт с участием вооруженной палестинки – пострадала одна девушка. 

Источник: korrespondent.net
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