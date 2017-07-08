Россия успешно запустила ракету-носитель Союз

Российская ракета-носитель Союз-2-1А успешно стартовала с космодрома Байконур в Казахстане, передает Роскомос.

Ожидается, что ракета выведет на разные орбиты 72 малых космических аппарата, а также космический аппарат Канопус-В-ИК, предназначенный для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.

Планируется, что отделение спутников на первой целевой орбите начнется примерно через полчаса и завершится к 18:00 по Киеву.

Разгонный блок Фрегат до конца суток будет затоплен в Индийском океане.

Разгонный блок #Фрегат с кластером из 73 спутников выведен на незамкнутую околоземную орбиту! Отделение #КанопусВИК запланировано в 10:38мск pic.twitter.com/KAnmPAUoou — РОСКОСМОС (@roscosmos) 14 июля 2017 г.

Источник: korrespondent.net