Мазовская триада влетела в топ-8 на этапе «Шёлкового пути»

Все три экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» вошли в первую восьмёрку на седьмом этапе ралли-рейда «Шёлковый путь-2017». Спецучасток гонщики преодолели со скоростью около 100 км/ч, а МАЗ Сергея Вязовича даже обогнал с десяток машин, рассказали Телеграфу представители команды.

Седьмой этап оказался одним из самых простых и коротких. Трасса состояла из скоростных участков, которые периодически сменялись холмистыми отрезками. Многие экипажи ехали довольно быстро и завершили заезд с небольшим отставанием от лидера гонки – россиянина Дмитрия Сотникова.



Белорусские экипажи финишировали практически в унисон. Так, шестое место занял Алексей Вишневский, который прошел спецучасток за 69 минут и проиграл победителю этапа около 3 минут. В общем зачете белорусский экипаж остается на 11-м месте с отставанием в 7 часов 22 минуты.



На седьмом месте с разницей в 5 секунд закончил ралли-заезд Александр Василевский. В турнирной таблице он замыкает первую десятку. От результата лидера гонки его отделяют 6 часов 50 минут.



На позиции ниже финишировал Сергей Вязович, который стартовал далеко не с лучшей позиции, но сразу же рванул вперед и сумел хорошо проехать этап. В «абсолюте» он занимает седьмое место и проигрывает Дмитрию Сотникову 4 часа 37 минут.



«Спецучасток был несложным, разве что в одном месте была яма, которая оказалась гораздо серьезнее, чем на карте. Нам пришлось обгонять все джипы, поскольку стартовали в числе последних. Единственную сложность создавала пыль, из-за которой видимость ухудшилась. В остальном же проблем не было ни с техникой, ни с членами экипажа», – подчеркнул лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.



Восьмой этап пройдет по территории Китая. Спецучасток протяженностью 250 км будет сочетать скоростные отрезки, которые постепенно будут усложняться. Ралли-заезд станет серьёзной проверкой для пилотов.



Ралли-рейд «Шёлковый путь-2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань. Протяженность дистанции составляет 9599 км, из которых 4094 км приходится на спецучастки. Среди испытаний – бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному «Дакару».