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15. 07. 2017

Модный летний сувенир из Минска: лимитированная коллекция маек и свитшотов для всех

Этим летом Минск порадует туристов и жильцов столицы новыми городскими сувенирами. Самые знаменитые здания Минска собрались на лимитированной коллекции одежды от молодежного street-wear бренда LSTR adzieńnie и создателей ежегодного арт-пикника FSP: сумки. майки, свитшоты, на которых красуются “Ворота Минска” и “кукуруза” у Комаровского рынка.

Такие модные сувениры наверняка понравятся иностранным туристам, которые находятся в погоне за национальными, но в то же время и современными сувенирами Беларуси. За 5 лет существования белорусский бренд LSTR создал коллекции одежды и аксессуаров с вышиванками, погоней, белорусской символикой, достопримечательностями и знаменитыми людьми Беларуси.

Отличительная черта летних белорусских сувениров – они все имеют один размер и одинаково подходят как для парней, так и для девушек. Например майки садятся на всех – от XS до XL. Дополнительно к одежде сшили сумку из плотного хлопково-льняного полотна.

В съемках коллекции принимали участие модели разных национальностей и цветов кожи: модель-альбинос Алина из Беларуси, темнокожий Джо из Нигерии и модель Александра, в которой течет кровь кореянки, еврейки, русской и грузинки.

Яркую сувенирную одежду из Минска можно заказать на сайте: http://www.artpicnic.by/shop#mooremerch, в ближайшее время можно будет купить в кофейне Why Knot?.

Над проектом работали:

Фотограф – Катя Шумак

Стилист – Толик Трацевский

Макияж и волосы – Саша Носикова

Модели – Альбиносик Алина, Joe Ifeanyi, Александра Корхова

Продюсер – Алла Алоэ
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– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

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