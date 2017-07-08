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17. 07. 2017

Умер режиссер фильмов «Ночь живых мертвецов» Джордж Ромеро

Джордж Ромеро Источник фото: Wikimedia

В США 16 июля на 78-м году жизни скончался режиссер Джордж Ромеро, создатель цикла фильмов "Ночь живых мертвецов" и основоположник эанра фильма ужасов про зомби. Как говорится в заявлении семьи режиссера, Джордж Ромеро умер после "непродолжительной, но агрессивной борьбы с раком легких".

Джордж Ромеро умер у себя дома во время прослушивания саундрека к фильму "Тихий человек", с ним в момент кончины находились его супруга и дочь, сообщил партнер режиссера Питер Грюнвальд.

В 1968 году Джордж Ромеро снял свой первый полнометражный фильм "Ночь живых мертвецов", который совершил переворот в жанре фильмов ужасов и определил своеобразное направление фильмов про зомби. В 1978 году вышел новый фильм повествующий о зомби — "Рассвет мертвецов". Он имел огромный успех: при потраченных на его съемки 1,5 млн долларов, фильм собрал около 40 млн. Впоследствии он снял и другие сиквелы "Ночи живых мертвецов": «День мертвецов» (1985), «Земля мертвых» (2005), «Дневники мертвецов» (2007) и «Выживание мертвецов» (2009). Всего Джордж Ромеро снял за свою карьеру 17 фильмов.
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