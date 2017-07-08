Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июля 2017, понедельник, 10:41
+21°C
Завтра +21°C
+21°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,24
17. 07. 2017

Клиенты БСБ Банка уже могут подавать заявления на возврат вкладов

Источник фото: Sputnik

С 17 июля отделения Банка Москва-Минск в Минске и Молодечно начали прием заявлений от клиентов БСБ Банка на возмещение вкладов (депозитов) по установленной Агентством по гарантированному возмещению банковских вкладов форме. После приема документов средства вкладчику должны вернуть в течение 30 дней.

Чтобы получить деньги, находившиеся на депозите в БСБ Банке, вкладчикам необходимо прийти в Банк Москва-Минск с паспортом. "Проверяются паспортные данные, после этого распечатывается реестр обязательств БСБ Банка. Если все совпадает, гражданин пишет заявление о возврате денежных средств", - рассказал БелТА генеральный директор Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов Валерий Телипко.

Заявление о возврате вкладов из БСБ Банка клиенты банка могут написать в течение двух лет.

Как сообщал Телеграф, Национальный банк Беларуси с 26 июня отозвал лицензию БСБ Банка на привлечение денег физлиц, кроме ИП, на счета и депозиты, открытие и ведение банковских счетов физлиц, выпуск в обращение банковских платежных карточек для физлиц и доверительное управление денежными средствами граждан.

 
Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.