Клиенты БСБ Банка уже могут подавать заявления на возврат вкладов

Чтобы получить деньги, находившиеся на депозите в БСБ Банке, вкладчикам необходимо прийти в Банк Москва-Минск с паспортом. "Проверяются паспортные данные, после этого распечатывается реестр обязательств БСБ Банка. Если все совпадает, гражданин пишет заявление о возврате денежных средств", - рассказал БелТА генеральный директор Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов Валерий Телипко.

Заявление о возврате вкладов из БСБ Банка клиенты банка могут написать в течение двух лет.

Как сообщал Телеграф, Национальный банк Беларуси с 26 июня отозвал лицензию БСБ Банка на привлечение денег физлиц, кроме ИП, на счета и депозиты, открытие и ведение банковских счетов физлиц, выпуск в обращение банковских платежных карточек для физлиц и доверительное управление денежными средствами граждан.