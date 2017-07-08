Риелторы: в Минске новостройки выбирают уже не только по цене

Весь 2017 год ценовая ситуация на столичном рынке новостроек была и остается стабильной. Благодаря этому покупатели при выборе квартиры в новостройке уже руководствуются не только ценой, местоположением и стадией ее строительной готовности, но и стали обращать внимание на экологическую обстановку микрорайона. Такое мнение высказала руководитель «ТВОЯ СТОЛИЦА ∙ Новостройцентр» Наталья Раденя.

«На рынке новостроек уже давно не было ажиотажа – не потому, что интерес к новостройкам снизился, а наоборот – потому что покупательский интерес к новостройкам уже как минимум год находится на стабильно высоком уровне», - рассказывает Наталья. – «Этому всячески способствуют ценовая стабильность и различные акции, проводимые застройщиками».

- В подобной ситуации, основная доля покупателей уже отошла от гонки за минимальной ценой. И это закономерно – когда ситуация стабильна, то покупатели уже думают не просто о путях решения своего жилищного вопроса, но и об улучшении жилищных условий. Т.е. хотят не просто купить квартиру минимальными затратами, а уделяют внимание тому, с каким удобством они будут в ней жить. В частности, к числу набирающих вес факторов выбора можно отнести экологическую ситуацию в микрорайоне, где располагается новостройка, - поясняет Наталья Раденя.

По данным экологов, самым благополучным выступает Первомайский район. Это достигается благодаря направлению «розы ветров» и рельефу города. Вдобавок к этому, порядка 25% территории района (840 га) заняты зелеными насаждениями, а водные объекты размещаются на площади 10 га (по территории района проходит часть Слепянской водной системы).

- Первомайский район в последние годы занимает лидирующие позиции по популярности среди покупателей новостроек. Во многом это достигается за счет его экологической привлекательности для жизни. В Первомайском районе можно выделить 2 зоны интереса покупателей: первая, это район национальной библиотеки (ЖК «Маяк-Минска»), и вторая – лесной район Уручья (ЖК «Лiпень»). Если Маяк-Минска привлекает покупателей уникальным расположением, то ЖК Лiпень интересен покупателям, как один из самых экологически чистых столичных жилых комплексов.

Но если при поиске квартиры вопрос до сих пор стоит только в цене, то согласно составленному «ТВОЯ СТОЛИЦА ∙ Новостройцентр» рейтингу, самые доступные по цене новостройки, реализуемые широкому кругу лиц, располагаются в Партизанском районе. Однако выбор, мягко говоря, небольшой - в активной продаже сейчас только один дом. В будущем поблизости должны появиться еще дома, которые вместе образуют единый жилой комплекс. Цены стартуют с чуть более 800 USD за кв. м. Учитывая то, что цены актуальны для одно- и двухкомнатные квартир, а «коробка» дома уже возведена, то по Минским меркам это очень даже неплохо.

Что касается экологической обстановки в Партизанском районе, то более-менее благоприятной ее можно назвать только вблизи МКАД. Потому как ближе к центру города экологическая обстановка ухудшается. Сказывается влияние большой концентрации промышленных зон.

На втором месте ценового рейтинга районов Минска находится Ленинский район. Как в случае с Партизанским районом, здесь также предложение новостроек весьма ограничено. А цены на квартиры в зависимости от количества комнат сильно разняться: однокомнатные от 915 USD за кв. м., а трёхкомнатные от 750 USD/кв. м. Сдача дома предполагается в конце 2017 г.

Экологическая обстановка в Ленинском районе гораздо лучше Партизанского – сказывается минимальное количество промышленных предприятий и наличие на территории района рекреационной зоны – Лошицкого парка. Вообще, Ленинский район можно назвать одним из самых зеленых районов, поскольку 2,6 тыс. га его территории занимает более 90 га водные объекты, и более 420 га зеленые насаждения.

Следующее место по среднему уровню цен делят между собой Октябрьский и Заводской районы. Различие в качественной структуре и количестве предлагаемых новостроек – несмотря на меньшую занимаемую площадь, в Октябрьском их больше, и можно выбрать из «Эконом» и класса «Стандарт». В то время как находящиеся в активной продаже новостройки Заводского района относятся к классу «Эконом».

Экология Заводского района всегда смущала покупателей жилья, и на это есть основания. С одной стороны, рекреационные площади района впечатляют (230 га зеленые зоны и 200 га водоемы), но с другой «роза ветров» направляет выбросы промышленных предприятий на район.

В Октябрьском районе экологическая обстановка значительно лучше, что обуславливается наличием большого числа зеленых насаждений (500 га).

Московский район предлагает покупателям в основном новостройки класса «Стандарт» (жилые комплексы «Грушевка», «Мегаполис», «Грушевский посад» и др.), за счет чего и средняя цена здесь уже значительно выше – порядка 1 150 USD за кв. м. однокомнатных квартир, 1 100 USD/кв. м. двухкомнатных и 1 045 USD/кв. м. трехкомнатных квартир. При этом выбор довольно большой: 14 проектов новостроек, а в каждом из проектов может быть несколько домов.

Большую часть площади Московского района занимает жилая застройка, в то время как на зеленые зоны приходится лишь порядка 2% или 50 га. Однако отсутствие мощных промышленных зон в границах этого района, и наоборот, наличие развивающихся микрорайонов вдоль крупных транспортных артерий города пр-тов Дзержинского и Жукова, делает этот район весьма привлекательным для покупателей новостроек.

Если же ищутся квартиры классами выше «Стандарта», то следует обратить внимание на Фрунзенский, Советский, Первомайский и Центральный районы. Именно в этих районах сконцентрировано предложение новостроек классов «Комфорт» и «Престиж».

Во Фрунзенском районе можно найти новостройки всех классов качества, по ценам от 900 USD до 1 900 USD за кв. м. Самые доступные по цене новостройки Фрунзенского района (до 1 000 USD за кв. м.) располагаются в районе улиц Налибокской, Шаранговича. Продолжаются продажи квартир в жилом комплексе «Каскад». А желающим приобрести «особенную» квартиру, доступно предложение квартир в клубном доме по ул. Короля 8.

Что касается экологической составляющей, то степень озеленения Фрунзенского района, по данным экологов, одна из самых низких по городу. К тому же водных объектов на территории района тоже практически нет. Несмотря на размещение в составе района ТЭЦ и Минского завода отопительного оборудования, за счет преобладающего направления ветров с северо-запада на юго-восток, жители Фрунзенского района не испытывают дискомфорта от производственного соседства.

Центральный район считается самым дорогим. Это обусловлено тем, что на его территории в настоящее время строятся новостройки только классов «Стандарт» (цены от 900 USD/кв. м.), «Комфорт» (цены от 1 150 USD/кв. м.) и «Престиж» (цены от 1 350 USD/кв. м.). Именно в этом районе можно найти предложение квартир, из окон которых открывается вид на Свислочь (ЖК «D3», ЖК «Браславский» и др.)

По части экологии, Центральный район находится на первом месте по показателю обеспеченности водными объектами – они здесь занимают практически 400 га. А из знаковых зеленых объектов можно отметить республиканский биологический заказник «Лебяжий».