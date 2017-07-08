Белорусские биатлонисты помогают детям с аутизмом: 18 июля состоятся занятия по плаванию в дельфинарии НЕМО

В рамках проекта МБОО «Дети. Аутизм. Родители», направленного на помощь семьям, которые воспитывают детей с аутизмом, белорусские спортсмены совместно с дельфинарием НЕМО проведут занятия по плаванию.

Во вторник 18 июля в 13.00 состоится совместная акция дельфинария НЕМО и белорусской биатлонистки Надежды Скардино. Спортсменка, которая перед мероприятием прошла специальный инструктаж, проведет занятия с детьми по плаванию в бассейне дельфинария. Этой акцией Надежда Скардино не только привлекает внимание к благотворительному проекту-аукциону, который будет проходить до конца июля, но и непосредственно к проблеме аутизма. В рамках акции биатлонистка покажет, что дети с особенностями – это такие же дети, как и все остальные. Они умеют развлекаться и радоваться, но выражают свои чувства и эмоции несколько другим, непривычным для здоровых детей способом.

«Многие семьи с детками, страдающими аутизмом, осознанно закрываются от общества и остаются в полном одиночестве из-за непонимания, с которыми они сталкиваются ежедневно. Наш проект направлен не только на помощь малышам и их родителям, но и на то, чтобы показать – аутизм не приговор. Если с такими семьями будут работать квалифицированные специалисты, велик шанс, что «особенные» детки вырастут самостоятельными, самодостаточными и счастливыми людьми», - комментирует Надежда Скардино, белорусская биатлонистка, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 и инициатор благотворительного аукциона в пользу детей с аутизмом.

Плавание с дельфинами было выбрано для акции не просто так. Дельфинотерапия способствует улучшению психологического состояния и физической формы детей с аутизмом. Дельфины – чуткие, дружелюбные, игривые и добрые животные. Дельфинотерапия при аутизме расширяет зону комфорта ребенка, учит его невербальным, тактильным и эмоциональным контактам, избавляет от многих страхов. Общение с дельфинами происходит в игровой форме: дети с аутизмом учатся взаимодействию с животными, расширяют свой кругозор и ориентацию в пространстве, учатся общению и правильному владению телом. Во время индивидуальных занятий инструктор помогает ребенку держаться на воде, преодолевать свой страх перед ней. Дельфины воздействуют на организм ультравысокими частотами, которые излучают их сонары. Это способствует выработке эндорфинов – гормонов счастья, которые стимулируют мозговую деятельность, улучшают мышление, память, повышают иммунитет.

Дельфинарий «Немо» не в первый раз выступает партнером благотворительных мероприятий под эгидой МБОО «Дети. Аутизм. Родители». Тема аутизма хорошо знакома специалистам дельфинария, так как занятия для детей с особенностями развития они проводят регулярно. Дельфинотерапия приносит серьезный терапевтический эффект для тех, кто в нем нуждается.

Организаторы проекта уверены: акция привлечет внимание людей к благотворительному аукциону, на котором в качестве лотов представлены вещи спортсменов, участвующих в проекте. Аукцион продлится до конца июля. В течение этого времени можно приобрести любые вещи, представленные на сайте ay.by. Средства от продажи лотов пойдут в поддержку организации «Дети. Аутизм. Родители».

На сайте представлены следующие лоты:

-олимпийский стартовый номер Надежды Скардино - масстарт, Сочи-2014;

- тренировочные лыжи Надежды Скардино;

- лопаточки для плавания от Александры Герасимени;

- очки для плавания от Александры Герасимени;

- шапочки для плавания от Александры Герасимени;

- колобашки (досточки для плавания) от Александры Герасимени;

- именная шапочка для плавания Александры Герасимени, «участница» нескольких международных соревнований;

- комбинезон для тренировок от Дарьи Домрачевой;

- полоска сезона 2016/2017 от Дарьи Домрачевой;

- стартовые номера Антона Кушнира;

- костюм Антона Кушнира, в котором спортсмен выиграл Большой и Малый хрустальные глобусы в 2010 г.;

- тренировочный гидрокостюм Антона Кушнира;

- новые лыжи для акробатики по фристайлу от Антона Кушнира.

Эстафету акции внимания детям с аутизмом и их семьям продолжат и другие спортсмены. На очереди акция с Антоном Кушниром – он будет прыгать с детьми на батутах. Татьяна Дроздовская - покажет детям как красиво и интересно кататься на яхтах под парусом по минскому морю. Александра Герасименя проведет встречу с детьми в воздухе в полетах на вертолетах. Дарья Домрачева продолжает акцию через свой интернет-магазин. Цели прежние – помочь детям с аутизмом облегчить их состояние и привлечь внимание более широкого круга людей к благотворительному аукциону.

МБОО «Дети. Аутизм. Родители» можно помочь и прямым переводом посильной благотворительной суммы на р/с BY85PJCB30150419001000000933 (BYN), BIC: PJCBBY2X, «Приорбанк» ОАО, ЦБУ 101, г. Минск, ул. Тимирязева, 65-А, УНП 101437167