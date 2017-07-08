Исследование: мороженое может вредить состоянию мозга

Ученые из Германии, представляющие Университет Кельна, опубликовали свои доводы о том, почему употребление мороженого может оказаться причиной проблем с самочувствием. Для определенной категории людей такой «эффект мороженого» может быть по-настоящему опасным, заявили немецкие исследователи.

В публикации в Heilpraxisnet врачи прокомментировали явление внезапно возникающей головной боли после употребления мороженого. Хотя подобный феномен нередко характеризуют как «замерзший мозг», на самом деле проявляющаяся боль не связана с повреждением этого органа, констатировали неврологи из Университета Кельна, передает MedikForum.

В то же время они отметили: у людей, склонных к мигреням и частым головным болям, поедание мороженого может закончиться длительным болезненным синдромом. При употреблении холодного лакомства раздражается небная артерия, передающая в головной мозг импульсы через нервные окончания. Такая стимуляция мозга способна вызвать у данной категории пациентов крайне дискомфортное состояние.

Опасность, связанная с употреблением мороженого, сопряжена и с другим фактором угрозы для здоровья. Как правило, пик востребованности в этом продукте приходится на самые жаркие летние дни. Но именно поедание мороженого в жару несет в себе наибольшие риски, заявили врачи.

Из-за резкого охлаждения глотки, гортани и верхних дыхательных путей у человека, разгоряченного нагретым воздухом, усиливается активизация бактерий и вирусов, находящихся в носоглотке. В то же время, в связи с необходимостью адаптации к жаркой погоде, в организме могут быть снижены иммунные ресурсы. В результате инфицирование патогенами из-за съеденного мороженого может привести к развитию многих заболеваний, включая рак, объяснили медики.