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17. 07. 2017

В Одноклассниках появились счетчики просмотров публикаций

Социальная сеть Одноклассники открыла пользователям количество просмотров личных постов. Счетчик расположен под каждой публикацией и доступен только ее автору. Ранее в ОК запустили счетчики просмотров для групп – данные по темам групп видны только их администрации.

Все счетчики просмотров пока доступны только в веб-версии социальной сети. Позже будут добавлены просмотры в мобильной версии ОК и приложениях на iOS и Android. Тем не менее в статистике учитываются просмотры со всех платформ. В заметках пользователей будут отображаться только количество просмотров, а под групповой темой по клику на значок счетчика будет открываться новое окно со статистикой по данной теме: просмотры, охват, вовлеченность пользователей и пр.

Сергей Ставский, руководитель направления «Группы» проекта Одноклассники:

Иногда данных о количестве классов и комментариев недостаточно ни администрации групп, ни рядовым пользователям. Поэтому мы ввели еще один показатель – просмотры публикаций, который позволит авторам оценить интерес аудитории и улучшить работу над контентом. При этом мы используем специальный алгоритм подсчёта, который позволяет избежать учета множественных просмотров и ограничить искусственное “накручивание”.
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